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«Перебор»: Анита Цой «случайно» оделась как Бейонсе
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«Перебор»: Анита Цой «случайно» оделась как Бейонсе 

WomanHit.ru 13 марта 2018
Фото: WomanHit.ru
Несколько часов назад на личной странице заслуженной артистки России Аниты Цой в «Инстаграме» были опубликованы фотоколлажи, на которых помимо хозяйки аккаунта была также запечатлена американская R’n’B-дива Бейонсе.
Любопытно, что обе артистки позировали в подозрительно похожих нарядах. «Но вот это, друзья, уже перебор!Только что прислала подруга @yana_churakova! Сдается мне, что у нас с @beyonce любовь в одежде к одному и тому же», — подписала исполнительница один из них.
«Кому это платье идет больше? Бейонсe получала в этом платье музыкальную премию, а я снималась для российского глянца», — поинтересовалась она у подписчиков под другой подборкой 2009 года.
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