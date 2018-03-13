«Перебор»: Анита Цой «случайно» оделась как Бейонсе

Несколько часов назад на личной странице заслуженной артистки России Аниты Цой в «Инстаграме» были опубликованы фотоколлажи, на которых помимо хозяйки аккаунта была также запечатлена американская R’n’B-дива Бейонсе.

Любопытно, что обе артистки позировали в подозрительно похожих нарядах. «Но вот это, друзья, уже перебор!Только что прислала подруга @yana_churakova! Сдается мне, что у нас с @beyonce любовь в одежде к одному и тому же», — подписала исполнительница один из них.

«Кому это платье идет больше? Бейонсe получала в этом платье музыкальную премию, а я снималась для российского глянца», — поинтересовалась она у подписчиков под другой подборкой 2009 года.