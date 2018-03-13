Дорого-богато: ювелирные украшения, которые невозможно не заметить 

Адептов сурового минимализма предупреждаем сразу: новость норовит разбить вам сердце. Ну а все остальные могут потихоньку открыть игристое: кричащие о богатой жизни украшения снова в игре (ура!).
Подружкам на зависть
Если мы в чем и согласны со знаменитыми посланницами драгоценных марок, так это в том, что дареная ювелирка точно не пройдет незамеченной (ни для вас, ни для ваших подружек). Нужного эффекта с большей вероятностью помогут добиться бриллианты и платина. Последние, к слову, особенно горячо смотрятся в трио с сапфирами и изумрудами.
Серьги, «Адамас»
Кольцо, Baccarat
Серьги, Chopard
Браслет, Izmestiev Diamonds
Серьги, Izmestiev Diamonds
Кольцо, Bvlgari
Для «Инстаграма»
Дружба дружбой, но про подписчиков тоже забывать чревато. Для эффектной фотографии подойдут украшения с содержанием попроще, но с выбором формы придется попотеть. Подсказка: чем дальше вы уйдете от классики и напускной роскоши, тем больше шансов собрать много лайков.
Серьги, WANNA?BE!
Серьги, Avgvst by Natalia Bryantseva
Кольца, Ele Karela
Кольцо, Avgvst by Natalia Bryantseva
Серьги, Magdalena Frackowiak
Чисто символически
Особенно верующим в сакральные символы и знаки судьбы понравятся украшения с тайным смыслом. Впрочем, главное здесь, чтобы они на вас смотрелись загадочно, а значение можно додумать на ходу.
Кольцо, Ko Jewelry
Серьги, WANNA?BE!
Кольцо, «Адамас»
Кольцо, Chopard
Серьги, Tous
Кольцо, UNOde50