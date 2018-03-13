Дорого-богато: ювелирные украшения, которые невозможно не заметить

Адептов сурового минимализма предупреждаем сразу: новость норовит разбить вам сердце. Ну а все остальные могут потихоньку открыть игристое: кричащие о богатой жизни украшения снова в игре (ура!).

Подружкам на зависть

Если мы в чем и согласны со знаменитыми посланницами драгоценных марок, так это в том, что дареная ювелирка точно не пройдет незамеченной (ни для вас, ни для ваших подружек). Нужного эффекта с большей вероятностью помогут добиться бриллианты и платина. Последние, к слову, особенно горячо смотрятся в трио с сапфирами и изумрудами.

Серьги, «Адамас»

Кольцо, Baccarat

Серьги, Chopard

Браслет, Izmestiev Diamonds

Серьги, Izmestiev Diamonds

Кольцо, Bvlgari

Для «Инстаграма»

Дружба дружбой, но про подписчиков тоже забывать чревато. Для эффектной фотографии подойдут украшения с содержанием попроще, но с выбором формы придется попотеть. Подсказка: чем дальше вы уйдете от классики и напускной роскоши, тем больше шансов собрать много лайков.

Серьги, WANNA?BE!

Серьги, Avgvst by Natalia Bryantseva

Кольца, Ele Karela

Кольцо, Avgvst by Natalia Bryantseva

Серьги, Magdalena Frackowiak

Чисто символически

Особенно верующим в сакральные символы и знаки судьбы понравятся украшения с тайным смыслом. Впрочем, главное здесь, чтобы они на вас смотрелись загадочно, а значение можно додумать на ходу.

Кольцо, Ko Jewelry

Серьги, WANNA?BE!

Кольцо, «Адамас»

Кольцо, Chopard

Серьги, Tous

Кольцо, UNOde50