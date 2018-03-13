Слитный vs бикини: какой купальник лучше подчеркивает роскошные формы модели plus-size Искры Лоуренс 

В сториз своего Instagram Искра Лоуренс, сейчас отдыхающая во Флориде, поделилась записью своего танца в голубом бикини с высокими трусами, а на самой странице опубликовала несколько снимков в желто-розовом слитном купальнике, не скрывающем полных ягодиц и груди модели. Искра Лоуренс стала еще чаще публиковать откровенные пляжные фото с тех пор как стала лицом линии купальников Aerie бренда American Eagle Outfitters. А как тебе ее формы — хотела бы себе такие же? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram