Привет, Париж: новый выход Виктории Бекхэм

Месяц март стал для бывшей участницы группы Spice girls Виктории Бекхэм богат на праздники и семейные посиделки. Сначала жена футболиста Дэвида Бекхэма отметила день рождения старшего сына Бруклина, а затем — день рождения мамы и День матери, который отмечали в Великобритании 11 марта. Но отдых закончился, а Вики взялась за дела и прилетела в Париж. Папарацци удалось сфотографировать ее в элегантном образе у входа в отель Ritz. Дизайнер надела коричневое платье-рубашку своего авторства, дополнив минималистичный наряд темными сапогами, сумкой цвета хаки и, конечно (иначе это не Виктория!), очками в крупной оправе.

Виктория Бекхэм прилетела в Париж. #victoriabeckham#paris#celebrity#paparazzi#instastyle#fashion#moda#style#новости#kimkardashian#gossipgirl#kanyewest#новости#звезды

