Показ новой коллекции Топурии поддержали Топольницкая, Подольская, но не Гуф 

Юлия ТопольницкаяЕкатерина Ширинкина / WMJ.ru Наталья ПодольскаяЕкатерина Ширинкина / WMJ.ru Владислав Рамм и Миранда ШелияЕкатерина Ширинкина / WMJ.ru Ираклий ПирцхалаваЕкатерина Ширинкина / WMJ.ru Диана Антонова и Анна Круглова Екатерина Ширинкина / WMJ.ru Александр Панайотов Екатерина Ширинкина / WMJ.ru Кети Топурия Екатерина Ширинкина / WMJ.ru Елена Князева Екатерина Ширинкина / WMJ.ru Даша СтравинскиЕкатерина Ширинкина / WMJ.ru Арман ДавлетьяровЕкатерина Ширинкина / WMJ.ru Александр СирадекианЕкатерина Ширинкина / WMJ.ru 13 марта состоялся показ Кети Топурии в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Певица и дизайнер Кети Топурия представила свою осенне-зимнюю коллекцию KETIone. Оценить ее работу пришли звездные гости, в числе которых были Наталья Подольская, Юлия Топольницкая, Александр Панайотов, Владислав Рамм, Ираклий Пирцхалава и многие другие. Гости показа Кети могли составить достойную конкуренцию моделям на подиуме. Так, Топольницкая и Подольская выбрали выхода в свет свободные пиджаки… Наталья Подольская.. а Александр Панайотов отдал предпочтение жилетке с высоким воротником. Александр Панайотов Примечательно, что среди гостей показа не было возлюбленного Кети, рэпера Гуфа. Хотя на днях артист уже даже перестал скрывать свои чувства к Топурии и публично назвал ее «своей девочкой». Смотри больше фото звездных гостей в нашей галерее. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru