«Для уверенности в себе»: австралиец ходит на работу в женских туфлях на каблуках

Люди нередко негативно относятся к тем, кто сильно выделяется на фоне других. Каждый человек борется за индивидуальность, часто это проявляется в подростковом периоде, когда молодые люди стараются сделать свою внешность оригинальной. Но и в старшем возрасте многие готовы на эксперименты. 30-летний мужчина из Сиднея решил дополнить офисный дресс-код… женскими туфлями на каблуках.

Эшли Максвелл-Лэм давно вышел из юношеского возраста, он работает в крупной страховой компании. Тем не менее, он нашел, как сделать свой образ особенным. Мужчина с удовольствием носит деловые костюмы, сочетая их с обувью на высоком каблуке. Нет, Эшли не считает себя женщиной и не хочет быть ею. Дело в том, что он много наблюдал за коллегами и решил, что дамы, которые носят каблуки, чувствуют себя более уверенными и красивыми. Он решил последовать их примеру, дополнив строгие мужские костюмы изящными женскими туфлями.

Максвелл-Лэм подчеркнул, что тщательно подбирает обувь к одежде, чтобы они сочетались между собой. Изначально руководитель с недоумением отнесся к такому решению сотрудника и планировал спросить мнения администрации: «Ты меня неправильно понял. Я не спрашиваю разрешения, я просто сообщаю: теперь я буду ходить на высоких каблуках», — заявил ему австралиец. При этом Эшли Максвелл-Лэмне не намерен носить женскую одежду. Он отмечает, что органично чувствует себя в теле мужчины, но ему просто нравится добавлять в образ немного женственности.

В соцсетях многие не могли не прокомментировать необычное решение мужчины: «Оригинально! Почему бы и нет?» «Он точно традиционной ориентации?» «Смешно, правда. Обуть женских туфли на высоком каблуке… У него все в порядке с головой?»

«Для уверенности в себе чего только не сделаешь?» «Интересно, его не бьют по дороге на работу?» «Пусть как хочет, так и ходит на работу, хорошо, что не голый».