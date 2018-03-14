Каким парфюмом пользоваться этой весной?

Весна — это первые лучи солнца, капель и первый урожай в полях, который символизирует любовь к жизни. А еще это пора начинаний и необычных экспериментов. Рассказываем о новых парфюмах, которые стоит попробовать.

В этом сезоне Jo Malone London решил обратиться к нотам злаковых растений и полевых цветов. Новая лимитированная коллекция English Fields вдохновлена деревенскими полями Англии, в которых между колосьями ячменя и полевыми цветами слышится жужжание пчел и видны отблески солнца, что возрождают в нас желание жить и творить. В коллекцию вошли 5 ароматов, в которых бренд демонстрирует нам свое главное искусство — сочетать простые ноты, получая изысканные и утонченные ароматы.

Аромат Honey&Crocus Мед и Крокус

В основе лежат аккорды меда, которые переносят нас на первую пасеку или в гости к любимым друзьям за чашкой ароматного чая. Активную сладкую ноту разбавляют цветы крокуса и традиционной английской лаванды. Раскрывается аромат легкими нотами миндального молока, сохраняя сладость меда и преподнося ее с новой, необычной стороны.

Цена за 30 мл. : 3 800 руб.

Аромат Green Wheat&Meadowsweet Пшеница и Таволга

В этом парфюме необычное сочетание нот горького грейпфрута и мягких аккордов цветов таволги переносит нас в рассвет на природе, открывая перед нами свежесть росы, горечь первого утреннего ветра и сочность первых лучей солнца, которые едва касаются мягкой травы. Аромат понравится девушкам, которые не боятся принимать смелые решения, но сохраняют внутри нежность и душевное тепло.

Цена за 30 мл. : 3 800 руб.

Аромат Oat&Cornflower Овес и Василек

Необычные ноты овса придают этому аромату особенное очарование. От его аккордов исходит особенное тепло, как от уютного пледа еще холодными ночами или свежеиспеченного хлеба, который тут же хочется попробовать. Раскрываясь, аромат звучит легкими веселыми нотами васильков и аккордами лесного ореха (чувствуешь себя как во время прогулки по весеннему лесу). Ноты ветривера, которые сопровождают всю композицию, придают ему особенную изысканность.

Цена за 30 мл. : 3 800 руб.