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Снова счастлива: 34-летней американке справиться с разводом помогло сожжение свадебного платья
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Снова счастлива: 34-летней американке справиться с разводом помогло сожжение свадебного платья 

Eva.ru 14 марта 2018
Фото: Eva.ru
Часто, прожив в браке много лет, женщина сталкивается с неверностью своего мужа. Это событие разбивает ее жизнь на множество осколков, собрать которые удается далеко не сразу. 34-летняя американка Кристи Скотт тоже не могла долго справиться с предательством бывшего супруга, пока не додумалась «сжечь мосты».
Кристи была в браке 16 лет, прежде чем узнала о неверности мужа. К тому времени он уже три месяца встречался с их общей подругой. Восстановить разрушенные отношения не удалось, и после развода девушка решила начать новую жизнь с чистого листа. Мысль о том, чтобы сжечь свое подвенечное платье и букет невесты, пришла Кристи в голову, когда она собирала вещи в общем с бывшим супругом доме и нашла свадебные атрибуты. Сжечь своей брак девушка не могла физически, а вот уничтожить платье и зафиксировать этот момент на камеру ей помогла близкая подруга.
«Мы спустились с подругой по дороге к реке и устроили фотосессию с сожжением платья», — со смехом рассказала Кристи журналистам. Сначала девушка надела свой свадебный наряд, а потом испачкала его розовой краской и грязью. После Скотт накинула платье на старое дерево, облила бензином и подожгла. Свой свадебный букет из белых цветов она также бросила в костер.
«Все, что раньше казалось мне прекрасным и замечательным, превратилось в грязь. После того, как я сожгла платье и букет, стало гораздо легче. Можно сказать определенно — эта процедура мне помогла пройти через все еще раз и выйти уже другой», — считает Кристи.
Скотт говорит, что теперь начался новый период в ее жизни. Девушка, наконец, опять почувствовала себя счастливой и больше не злится на своего бывшего мужа. У нее теперь все будет хорошо, ведь она опять влюблена и даже готова снова выйти замуж, надев белое свадебное платье.
Известно, что мужчины изменяют и красивым женщинам, и знаменитым. Вот и Екатерина Семенова не избежала этой участи. В конце прошлого года стало известно, что она разводится со своим мужем после 25 лет брака.
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