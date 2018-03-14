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Русские иконы стиля: на кого хотят быть похожими современные девушки
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Русские иконы стиля: на кого хотят быть похожими современные девушки 

SNCmedia.ru 14 марта 2018
Фото: SNCmedia.ru
Екатерина Мухина
На данный момент Екатерина занимает должность главного редактора русского Elle, а до этого запускала украинский Vogue и была директором моды русского. Да, так успешно, что BOF включили ее в список 500 самых влиятельных людей в мире моды. Думаем, здесь нет сомнений, что у этой женщины нам точно есть чему поучиться!
Елена Перминова
Елена Перминова — лучший наш «агент» в тылу врага. Мало кому удается так успешно закрепиться в первом ряду и на всех светских западных мероприятиях. Во многом благодаря ее чувству стиля. Надо отметить, что любовь к моде и знакомства с западными селебрити не только ради фоточки в Instagram, помогли Перминовой завоевать модный мир. Надо отметить, что свою известность Елена Перминова использует и на благо другим, например, больным деткам, для которых модель всеми возможными усилиями старается собрать деньги на лечение. Респект!
Мирослава Дума
Кто не знает Миру? Миру знают все! Мирослава Дума также входит в Топ 500 самых влиятельных людей в мире моды по версии идания BOF. Будем надеяться, что недавние скандалы со словом на букву «Н» и всплывшем видео о том, что на своем ресурсе Buro24/7 Мирослава не будет публиковать материалы о семье Кардашьян и трансгендерах, не пошатнет ее позиции (может, уже немного). А мы пока будем учиться у нее сочетать несочетаемое.
Наталья Гольденберг
Наталья Гольденберг и Мирослава Дума начали свой путь к вершине модного Олимпа с одной парты в школе №1234 (которую, кстати, закончили Валерия Кауфман, Леся Кафельникова и сын Эвелины Хромченко) и стали первыми отечественными it-girls. К сожалению, сейчас их дороги разошлись, и Наталья заняла позицию креативного директора ЦУМа и теперь штурмует хроники самых стильных знаменитостей в одиночку. Но самое большое спасибо мы говорим Наталье за то, что именно с ее верной подачи наши модницы стали уверенно смешивать масс-маркет и люксовые бренды.
Наталья Давыдова
Модный блоггер @tetyamotya в розовом капоте (все помнят Есенина, да?) замечена пока что не была, зато в бутиках мы ловили ее кучу раз. Главный трендсеттер страны, а им по праву может считаться человек, который умеет носить леопардовые колготки, радует нас своими стилевыми решениями, забавными комментариями, а еще советами, как привести фигуру в порядок в Instagram. Трудно поверить, но таким шикарным телом Наталья не обладала даже до родов. Не все потеряно!
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