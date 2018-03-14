Dior представили новую серию лаков для губ Addict Lacquer Stick

Dior выпустили эксклюзивную коллекцию лаков для губ Addict Lacquer Stick, в которую вошли шесть новых оттенков.

Addict Lacquer Stick — это гибрид лака и помады, который фактически не ощущается на губах, но при этом придает им объем и глянцевый блеск. Благодаря тающей при нанесении текстуре, средство не только придает губам насыщенный и яркий цвет, но и создает ощущение непревзойденного комфорта в течение всего дня.

Приобрести лимитированный лак для губ Dior Addict Lacquer Stick можно сейчас на официальном сайте Dior.