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Dior представили новую серию лаков для губ Addict Lacquer Stick
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Dior представили новую серию лаков для губ Addict Lacquer Stick 

Fancy Journal 14 марта 2018
Фото: Fancy Journal
Dior выпустили эксклюзивную коллекцию лаков для губ Addict Lacquer Stick, в которую вошли шесть новых оттенков.
Addict Lacquer Stick — это гибрид лака и помады, который фактически не ощущается на губах, но при этом придает им объем и глянцевый блеск. Благодаря тающей при нанесении текстуре, средство не только придает губам насыщенный и яркий цвет, но и создает ощущение непревзойденного комфорта в течение всего дня.
Приобрести лимитированный лак для губ Dior Addict Lacquer Stick можно сейчас на официальном сайте Dior.
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