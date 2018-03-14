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Furla больше не будет использовать натуральный мех
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Furla больше не будет использовать натуральный мех 

Sunmag 14 марта 2018
Фото: Sunmag
Современные технологии позволяют дизайнерам отказаться от использования натурального меха в своих коллекциях, заменив его на качественные аналоги.
К команде «зеленых» уже присоединились многие марки, среди которых Gucci и Michael Kors. На этой неделе к ним примкнула и итальянская марка Furla.
Генеральный директор бренда Альберто Камерленго заверил, что начиная с круизной коллекции — 2019, которая поступит в продажу ноябре, покупателей ждут изделия исключительно из искусственного меха.
Таким образом, остается все меньше дизайнеров, которые продолжают защищать натуральный мех. Есть, правда, еще и такие, которые пока не уверены в своем решении.
Так, например, Том Форд выступает против искусственного меха, потому что тот не разлагается, тем самым нанося вред окружающей среде, но в тоже время дал обещание использовать в своих коллекциях только овчину и коровью шкуру, никаких лисиц и соболей, как раньше. Безусловно, яркие варианты из цветного акрила все еще проигрывают каракулю, но и битва пока не закончена.
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