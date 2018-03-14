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На стиле: звезда девичьих сердец Владислав Рамм выгулял на Неделе моды желтые очки и девушку-блондинку
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На стиле: звезда девичьих сердец Владислав Рамм выгулял на Неделе моды желтые очки и девушку-блондинку 

WMJ.ru 14 марта 2018
Фото: WMJ.ru
13 марта в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоялся показ Кети Топурии. Оценить новую коллекцию артистки и дизайнера пришли ее звездные друзья. В числе гостей был и экс-солист группы MBAND, а ныне сольный исполнитель Владислав Рамм. 22-летний красавчик появился на мероприятии в компании своей 25-летней возлюбленной Миранды Шелии. О романе пары стало известно еще осенью. Молодые люди познакомились на съемках клипа, между ними сразу вспыхнула страсть. И в скором времени возлюбленные стали жить вместе. Миранду называют русской Ириной Шейк. Но недавно модель покрасилась в блонд и новый цвет представила на Неделе моды. Напомним, до Рамма модель встречалась с футболистом Федором Смоловым. Именно ее Виктория Лопырева назвала разрушительницей их союза со спортсменом. Также известно, что в 20 лет Шелия была замужем, но об этом она предпочитает не распространяться. А тебе нравится новая возлюбленная Влада? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина / WMJ.ru
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