В ЦДМ на Лубянке открылись магазины для художественных гимнасток и беременных

В Москве в Центральном детском магазине на Лубянке открылся магазин белья и товаров для беременных женщин российского бренда «ФЭСТ» и специализированный магазин по продаже товаров для художественной гимнастики и балета Chacott, говорится в сообщении пресс-службы компании «Галс-Девелопмент» — собственника и девелопера ЦДМ.

«Магазин «ФЭСТ» расположен на третьем этаже ЦДМ на Лубянке. Ассортимент нового торгового пространства площадью около 60 квадратных метров включает в себя большой выбор белья и одежды для беременных и кормящих мам: бандажи, купальники, нижнее белье, а также стерильную продукцию для рожениц и новорожденных. Фирменный магазин «ФЭСТ» предлагает широкий размерный ряд — белье от маленьких размеров до моделей XXXL», — говорится в сообщении.

В магазине японского бренда Chacott, расположенном на четвертом этаже, представлен широкий спектр товаров для самых красивых сфер искусства и спорта: одежда и обувь для детей и взрослых, аксессуары для балета, танцев, художественной гимнастики, йоги, чирлидинга, фигурного катания, декоративная косметика для профессиональных танцоров, спортсменов и артистов. Площадь магазина составляет 80 квадратных метров.

«В 2018 году мы продолжаем ротацию арендаторов в ЦДМ на Лубянке. В торговом комплексе ежемесячно открываются новые торговые и творческие пространства, кафе и рестораны. Одежда для беременных «ФЭСТ» и аксессуары для хореографии Chacott отвечают самым высоким стандартам качества и дополняют линейку эксклюзивных товаров, представленных в детском магазине», — сказал старший вице-президент «Галс-Девелопмент» Леонид Капров

Генеральный директор ECE Russland Штефан Цайзельмайер в свою очередь отметил, что новые открытия подчеркивают выбранную стратегию по расширению целевой аудитории Центрального детского магазина на Лубянке.

«Согласно концепции, на третьем этаже размещаются магазины для родителей и маленьких детей, на четвертом — товары для спорта и развлечений. Мы стремимся, чтобы каждый гость этого уникального объекта смог найти товар или услугу себе по душе», — сказал Цайзельмайер.

Центральный детский магазин на Лубянке — это уникальный комплекс семейного и детского досуга, торговый центр с полным ассортиментом детских товаров и услуг. Сегодня в ЦДМ на Лубянке представлено более 100 магазинов детской одежды и обуви, среди которых около 24% приходится на товары для будущих мам и новорожденных. В частности, открыт магазин крупнейшей британской сети Mothercare, магазин одежды для новорожденных Little Star, магазин белья и товаров для беременных Bliss, магазин «Скоро мама», магазины детской мебели, колясок и автокресел Stokke, Silver Cross, «ОЛАНТ».