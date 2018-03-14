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Вопросы к дизайнеру: странное платье украло красоту Натальи Водяновой
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Вопросы к дизайнеру: странное платье украло красоту Натальи Водяновой 

Teleprogramma.pro 14 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Наталья Водянова Фото: Ray TANG/globallookpress.com  Супермодель устроила в Лондоне светскую ярмарку в пользу своего благотворительного фонда «Обнаженные сердца»: весь вечер модели, звезды шоу-бизнеса и просто состоятельные гости веселились и жертвовали деньги на обустройство детских площадок в России (собрать удалось 2,3 млн фунтов). Темой ярмарки стал космос, поэтому на Наталье такое странное футуристическое платье. А кое-кто и в скафандре пришел! Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Спишем все на космический дресс-код вечера, хотя я не представляю себе, кого может украсить это платье. Вопрос к дизайнеру: зачем создавать наряды, в которых даже красавица Наталья Водянова выглядит так, словно ее обернули в красный полиэтилен? Из более мелких придирок — розовые босоножки «конфликтуют» с цветом платья, лучше выбрать тон в тон.
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