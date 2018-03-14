Zara представят витрины с дополненной реальностью

Испанский масс-маркет бренд Zara запускает приложение, которое будет взаимодействовать с витринами, создавая дополненную реальность. При сканировании QR-кода на витрине, пользователи смогут увидеть «ожившие» манекены на экранах смартфонов. Приложение будет также распознавать одежду и позволит сразу приобрести ее онлайн. Пока проект тестируется в штаб-квартире Zara, но уже 18 апреля он распространится на 120 флагманских магазинов бренда по всему миру.

Ранее интерактивные витрины с элементами дополненной реальности показали Gucci.