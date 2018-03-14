«Это моё пространство»: Валерия ответила на критику ее стиля

Популярная певица Валерия , известная прекрасным чувством стиля, регулярно предстает в новых модных образах. Однако в последнее время наряды звезды все чаще стали получать не восторженные отзывы, а серьезную критику. Певица устала читать негативные комментарии и решила на них ответить в своем Инстаграме.

Валерия является признанной иконой стиля и не боится экспериментировать в сочетаниях различных элементов гардероба. Порой ее образы настолько оригинальны, что поклонники оказываются не в силах понять их. Так, например, наряд певицы для шоу Валентина Юдашкина сочли безвкусным, а платье, в котором она пришла на музыкальную премию «Жара», и вовсе вызвало странные ассоциации в сети. Эта критика выливается в негативные комментарии под публикациями Валерии в Инстаграме. Для известного человека это не является редкостью, но за последнее время неприятных отзывов стало так много, что певица не смогла оставить их без внимания. Она отметила, что подобные обстоятельства дали отличную возможность определить адекватность собравшейся аудитории в целом. И ее очень порадовал факт, что умных и позитивных людей куда больше, чем злобных завистников.

Валерия поблагодарила адекватную часть своих подписчиков и пообещала продолжать делиться с ними мыслями и чувствами, а также рассказывать об интересных местах и людях, важных событиях своей жизни. Всех остальных же она попросила найти занятие поинтересней, чем сочинение неприятных комментариев в ее адрес. «Жаль, что некоторые не понимают, заходя в мой Инстаграм — дом, что это моё пространство, и живу я там так, как хочу, насильно в него никого не заманивая. Будучи человеком гостеприимным, всегда рада видеть тех, кто приходит в мой дом с добром, остальные — не обессудьте.»

Подписчики певицы поспешили подтвердить, что позитивных людей среди них куда больше, чем злопыхателей, и сделали ей множество комплиментов. Они согласились, что обилие негатива может выбить из колеи кого угодно. И их радует тот факт, что Валерия не придает им большого значения и не думает о сокращении записей в социальных сетях. «Вы в любом наряде хороши!» «Все как и в самой жизни, что там Инстаграм… Молодец Валерия! Напомнила той не адекватной половине, что не нужно быть злобным и завистливым.» «Даже не старайтесь объяснять… Пусть остаются некоторые в желчи! Это их выбор.» «Вы публичная личность и возможно, что многие пиарятся за счёт других людей. Но вам особая хвала и почтение, что не озлобленны и снисходительно относитесь ко всему нехорошему.»

Впрочем, не всегда Валерия получает лишь критику за свои образы. Например, на одном из концертов певица показала сочетание розовой юбки и серого жакета, чем вызвала восхищение публики.