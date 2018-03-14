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Равшана Куркова показала идеальные ноги и крутую спортивную форму
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Равшана Куркова показала идеальные ноги и крутую спортивную форму 

WMJ.ru 14 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Активный образ жизни заметно отразился на фигуре Равшаны: она маленькая и женственная, но при этом в ней чувствуется уверенность в себе. По образу мысли она, конечно, спортсменка, для которой важно побеждать во всем, а делать это удобно в функциональных вещах от Rebook. Вот как актриса комментирует этот новый союз: «Я очень горжусь долгожданным сотрудничеством с Reebok — брендом, который не только создает невероятно стильную спортивную одежду и обувь, но и поддерживает тех, кто стремится стать лучше. Хочется верить, что мы вдохновим многих не переставать двигаться вперед и наслаждаться тем, что происходит здесь и сейчас». Листай фотогалерею и скорей записывайся в спортзал, чтобы тоже стать ходячей мотивацией для окружающих! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст:Марина Токарева Фото:Архивы пресс-служб
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