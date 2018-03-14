Пробуди женственность! Кружева и летящий шелк в новой капсульной коллекции Laroom 

Коктейльные платья выполнены из шелка алого и бежевого цвета. Открытая линия плеч, струящийся шелк и элегантные вырезы, создают образ беззащитной и хрупкой женщины. Коллекция, состоящая из 6 моделей, поддерживает главную идею бренда — сохранение женственности при любых обстоятельствах. В таких платьях тебе обязательно захочется быть в центре внимания, ведь на дворе уже весна. Мечтаешь почувствовать себя голливудской актрисой? Наряды от Laroom точно прийдутся тебе по вкусу. Рассматривай галерею и делись мнением о коллекции в комментариях. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Мария Махова Фото: архивы пресс-служб