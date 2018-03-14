Ещё
«Вот моя креативность»: adidas запустил новую глобальную кампанию
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вот моя креативность»: adidas запустил новую глобальную кампанию 

Sostav.ru 14 марта 2018
Фото: Sostav.ru
Новая глобальная кампания adidas «Вот моя креативность» продвигает креатив и индивидуальный стиль в спорте.
Ранее в декабре бренд представил видео Calling All Creators, предложив атлетам, музыкантам, актёрам и моделям найти креативность внутри себя, вне зависимости от их вида деятельности.
В начале марта в рамках кампании #ясоздаюсебя — «Вот моя креативность» adidas выпустил новый ролик, обратившись ко всем, кто находит новые креативные решения в спорте.
Идея кампании основывается на том, что для достижения высоких результатов и успеха необходимо упорно работать над собой. В истории, рассказанной девушками-атлетами, можно увидеть креативных личностей, смелых и уверенных в себе, меняющих спорт на площадке, поле, корте и на льду.
Sostav.ru: последние новости
На кроссовках Puma появятся герои «Союзмультфильма» BBDO Branding создало новый лого и фирменный стиль для Torneo BBDO New-York показало преследование людей их двойниками в новом ролике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность9
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева21
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой17
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение