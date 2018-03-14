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Пластиковые лифы, рубашки вместо юбок и полностью прозрачные платья на показе KETIone
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Пластиковые лифы, рубашки вместо юбок и полностью прозрачные платья на показе KETIone 

WMJ.ru 14 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Основной находкой дизайнера мы, определенно, можем назвать использование галографичного пластика в качестве ткани для мини-платьев. И вполне можем представить такой наряд на самой певице! Платья, топы и комбинезоны в коллекции максимально перекликаются — Кети выбрала популярный вид лифа-балконет, такая форма подчеркивает зону декольте и отлично смотрится. Чего не скажешь о джинсах-мом, которые явно висели на девочках-моделях. Не обошлось в коллекции и без любимых Кети oversize-курток и топов с открыми плечами. А вот модное решение скомбинировать верхнюю одежду и платья с юбками из рубашек кажется нам несколько спорным, однако, выглядит это интересно. Листай галерею и смотри видео, чтобы самой изучить коллекцию KETIone. Еще больше новостей, видеопоказов и звездных хроник, а также прямую трансляцию с подиума смотри на нашем специальном проекте и оставайся в тренде! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Текст: Диана Гербер Фото: Екатерина Ширинкина / WMJ.ru Видео: Ксения Боенкова / WMJ.ru
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