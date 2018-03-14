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Беременная Кьяра Ферраньи носит экстремально короткие платья
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Беременная Кьяра Ферраньи носит экстремально короткие платья 

WDay.ru 14 марта 2018
Фото: WDay.ru
Гуру стристайла решила доказать, что беременность — не повод отказываться от сексуальной провокации.
О том, что 30-летняя итальянская модница Кьяра Ферраньи ждет малыша, стало известно не так давно. Какое-то время звезда стристайла не подтверждала факт пребывания в интересном положении и никак его не подчеркивала при помощи одежды. Однако когда скрывать округлившийся животик уже стало невозможно, она буквально бросилась во все модные тяжкие. Кажется, что Кьяра эту беременность начала планировать очень давно и успела отточить собственный «беременный стиль».
Причем если обычно беременяшки ударяются в приобретение балахонов романтичных рюш, Ферраньи решила пойти наперекор устоявшимся правилам и сделала упор на откровенно сексуальные вещи. Сейчас девушка, находящаяся на приличном сроке беременности, носит сплошь мини! Приправляет она свои коротенькие платьица фантазийными колготками и грубыми гранжевыми ботинками.
Все провокационные образы Кьяры фолловеры встречают огромным количеством лайков, что лишний раз доказывает — от привычных модных клише пора отказываться. Если девушка имеет такие же прекрасные параметры, как Кьяра, она вполне может себе позволить показывать ноги, даже находясь в интересном положении.
Принять участие в опросе «Может ли беременная девушка носить мини?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Вагиноплатье: от Древней Греции до наших дней
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