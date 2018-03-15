Versace больше не будет использовать натуральный мех

Versace отказался шить одежду и создавать аксессуары, используя натуральный мех. Такое заявление сделала главный дизайнер модного дома Донателла Версаче . Об этом сообщило РИА «Новости».

Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это неправильно

— Донателла Версаче.

Ранее такие известные марки, как Michael Kors и Jimmy Choo, анонсировали подобное решение. Таким образом они пополнили список модных домов, которые не используют натуральных мех. Среди них: Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren, Gucci.

10 марта не стало известного модельера Юбера де Живанши. Кутюрье родился 21 февраля 1921 года во французском городе Бове. Его отец был маркизом, а мать — дочерью французского живописца

Пьера-Адольфа

Бадена. Живанши учился в Школе изящных искуств в Париже.

В 1952 году он открыл собственный дом моды Givenchy. В 2017 году весь мир отметил

90-летие

Юбера Живанши, а 12 марта 2018 года стало известно о его смерти.