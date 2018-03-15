Versace больше не будет использовать натуральный мех 

Versace отказался шить одежду и создавать аксессуары, используя натуральный мех. Такое заявление сделала главный дизайнер модного дома Донателла Версаче. Об этом сообщило РИА «Новости».
Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это неправильно
— Донателла Версаче.
Ранее такие известные марки, как Michael Kors и Jimmy Choo, анонсировали подобное решение. Таким образом они пополнили список модных домов, которые не используют натуральных мех. Среди них: Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren, Gucci.
10 марта не стало известного модельера Юбера де Живанши. Кутюрье родился 21 февраля 1921 года во французском городе Бове. Его отец был маркизом, а мать — дочерью французского живописца
Пьера-Адольфа
Бадена. Живанши учился в Школе изящных искуств в Париже.
В 1952 году он открыл собственный дом моды Givenchy. В 2017 году весь мир отметил
90-летие
Юбера Живанши, а 12 марта 2018 года стало известно о его смерти.