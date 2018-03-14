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Представлены фото современной версии ГАЗ-М20 «Победа»
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Представлены фото современной версии ГАЗ-М20 «Победа» 

Южный автомобиль 14 марта 2018
Фото: Южный автомобиль
Ностальгирующие по советскому автопрому отечественные дизайнеры периодически представляют эскизы и рендеры того, как бы выглядели машины времен СССР в современом исполнении.
Так, независимый дизайнер Сергей Баринов представил трехмерное изображение автомобиля ГАЗ-М20 «Победа», если бы он сошел с конвейера в наши дни. Дизайнер Сергей Баринов стал известен широкой общественности после того, как показал свои рисунки осовременненной «Волги» ГАЗ-24. Тогда, трехмерные фотографии наделали много шума среди фанатов советской техники, поэтому дизайнер решил продолжить удивлять публику. По словам Сергея Баринова, эскизы автомобилей он делает для души, а не ради славы или большого заработка. В современной интерпретации «Победа» получила модный среди премиал ных производителей кузов лифтбек и классический задни привод. Стилистически современная победа имеет отсылки к классической версии автомобиля. Это видно по длиному капоту, изогнутым линиям, крупным фарам и решетке радиатора. Напомним, серийный выпуск советской «Победы» начался в 1946 году. Машина была названа в честь победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Дизайнером легендарной «Победы» был советский конструктор Вениамин Самойлов. Одним из обладателей «Победы» был председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
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