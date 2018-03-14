К поискам пропавшей многомиллионной коллекции бриллиантов певицы Людмилы Зыкиной присоединился ее иранский поклонник

В деле о коллекции украшений с бриллиантами, принадлежавших певице Людмилы Зыкиной , и частично пропавших после ее смерти, появился новый поворот.

Галиной Брежневой. Зыкина собрала уникальную коллекцию, с которой не расставалась — возила с собой на гастроли в саквояже. По роскоши эти драгоценности соревновались с коллекцией самой «кремлевской принцессы» — дочери Генсека ЦК КПСС

После смерти 80-летней певицы в 2009 году ее коллекция стала причиной распрей между наследниками — тремя племянниками Людмилы Георгиевны и ее личной помощницей Татьяной Свинковой, которая

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к себе в загородный дом. Позднее полиция изъяла их и отдала на хранение племяннику Зыкиной — Сергею Зыкину. Но тот в 2012 году выставил драгоценности на аукцион. Все лоты по телефону

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таинственный поклонник певицы. По жалобе родственников те торгов были аннулированы. Украшения вернулись к Сергею Зыкину. А затем племянник пропал. Уголовное дело о бриллиантах Зыкиной закрыли за истечением срока давности.

И вот теперь драгоценности королевы русской песни стал разыскивать иранский бизнесмен Давуд Аббас Ахмади, пишет

"Комсомольская правда" . Он из богатой и влиятельной иранской семьи, родился в Тегеране в 1953 году, в 80-е приезжал в СССР, бывал в Кремлевском дворце на концертах, где и обратил внимание на Людмилу Зыкину. Сейчас иранец рассчитывает принять участие в каких-то крупных инвестиционных проектах в России и, вероятно, надеется получить какие-то льготы при ведении бизнеса, вернув коллекцию знаменитой певицы.

Как вспоминает подруга певицы Елена Лосева некий иранец, действительно, был среди поклонников Зыкиной: «Люся мне рассказывала, что он за ней ухаживал и преподнес в дар бриллиантовую вещь… Романа у нее с этим иранцем, как я поняла, не было. Он был в нее влюблен, даже замуж звал…»

Двоюродная сестра Зыкиной Вера Васильева также вспоминала, что за певицей ухаживал один богатый иранец, с которым она познакомились на кремлевском концерте. «На банкете после концерта к Людмиле подошел импозантный мужчина. Он немного говорил на русском. Оказывал знаки внимания. А потом многие годы писал ей нежные письма. Она отвечала. Я читала эти письма, но никому их, разумеется, не отдам. Что это за мужчина, что с ним стало, не знаю. Был ли у них роман — тоже. Возможно, это был просто поклонник», — сказала двоюродная сестра.

Сколько стоит коллекция Людмилы Зыкиной

Сколько всего было украшений у королевы русской песни, доподлинно неизвестно. Одна часть коллекции бесследно пропала сразу после смерти певицы, вторая исчезла вместе с наследником Сергеем Зыкиным. Но артистка сама заказывала ювелирам оценку некоторых из ее украшений, и уже тогда стоимость части драгоценностей составляла более 160 млн рублей.

Пр просьбе КП геммолог, ювелир Александр Хомов оценил по фотографиям лишь некоторые украшения из коллекции Зыкиной, которые ранее выставлялись на аукцион.

1. Золотая брошь «Корзинка», украшенная 115 природными бриллиантами и 7 синими сапфирами огранки «багет» в виде дорожки. Предположительно, Западная Европа, вторая треть XX века. Цена — 10 тысяч долларов.

2. Гарнитур: подвеска и серьги с природными изумрудами, бриллиантами и алмазами огранки «роза». Изделие из золота и серебра. В украшении имеются уникальные по величине изумруды огранки «кабошон». Предположительно, Индия, третья четверть XX века. Цена — 200 тысяч долларов.

3. Гарнитур с бриллиантами и гранатами (демантоидами). Изделие из золота. Браслет и серьги с горячей эмалью. Изделие сделано на заказ, в нем схематично представлены васильки — любимые цветы Зыкиной. Предположительно, Россия, вторая половина XX века. Цена: от 20 тысяч долларов.

4. Брошь-трансформер из золота с живописной вставкой, украшенная горячей эмалью. Вставка с изображением императрицы Сиси (Елизаветы Австрийской), инкрустирована ограненными вставками. Цена — 20 тысяч долларов.

5. Старинная золотая брошь-трансформер с ажурным орнаментом в виде цветка с 56 природными бриллиантами старинной огранки «роза». Россия, 1871 год. Броши никогда не реставрировалась, имеет первозданный вид, что повышает ее ценность. Цена — 25 тысяч долларов.

6. Серьги к предыдущему гарнитуру с брошью. Золото. 60 бриллиантов и алмазов огранки «роза». Россия, 1871 год. Уникальный образец ювелирного искусства конца XIX века. Цена — 15 тысяч долларов.

7. Колье, выполненное в белом и желтом золоте, из 127 природных бриллиантов. Преподнесено в дар певице президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым . Цена — 400 тысяч долларов.

8. Оригинальные золотые серьги с природными бриллиантами. Один природный бриллиант старинной огранки «кушон». Цена — 70 тысяч долларов.