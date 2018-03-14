Вельвет, вуали и ретро-мотивы на показе KONDAKOVA 

Mersedes-Benz Fashion Week Russia 2018 Kondakova show Показ Kondakova выгодно выделяется на фоне коллег по цеху. несмотря на то, что дизайнер играет с ретро-мотивами, делает она это умело и легко. Например, костюм из юбки и жакета в стиле 40-х вполне себе можно представить даже на какой-нибудь героине street-style хроники, только в комбинации с яркой худи и кроссовками, а классический тренч цвета camel Анастасия предлагает носить, чуть спустив с плеча, что тоже довольно актуально. От новой линии KONDAKOVA веет легкостью и невесомостью, которая уже стала главной особенностью стиля дизайнера. Анастасия Кондакова предлагает новое видение повседневной одежды, которая подойдет не только для прогулки в городском парке, но и для коктейльной вечеринки: образы в меру нарядные и в меру простые. Нас порадовали вельветовые платья с треугольным вырезом и разрезом до колена, которые не нуждались в дополнении в виде украшений. Но самым приятным сюрпризом стали широкополые шляпы с длинной прозрачной тканью поверх: напоминает костюм пасечника, но не смешит, а вызывает привкус ностальгии по французскому кино 30-х годов. Еще больше новостей, видеопоказов и звездных хроник, а также прямую трансляцию с подиума смотри на нашем специальном проекте и оставайся в тренде! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст:Марина Токарева Фото:Екатерина Ширикина/Wmj.ru Видео:Ксения Боенкова/Wmj.ru