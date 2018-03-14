Деконструкция, голландские воротники и ленты выпускников на показе H. A. R. D 004 

В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Манеже прошел показ H. A. R. D 004 «Навсегда юность». Это сборный показ студентов Школы дизайна ВШЭ — ученики разных курсов fashion-направления показывают работы на подиуме уже в четвертый раз. Как всегда, молодые дизайнеры показали яркую смесь из уличной моды, исторических элементов, иронии и классики: были и деконструированные оверсайз-пальто, и голландские кружевные воротники и платья с оборками, и худи с объемными поясными сумками, и брючный костюм, дополненный лентой выпускника, и даже гигантская пародия на ленту выпускника — тканевая полоска с вышивкой и принтами.