Вещи, которые помогут создать идеальный гардероб

Если вы не знаете, с чего начать покупки к весне, то мы спешим на помощь. Достаточно всего 10 вещей, чтобы создать самый стильный гардероб по последним трендами 2018 года.

Тренч

Начинать весенний сезон предлагаем с покупки идеального тренча. Мы много раз рассказывали, что сейчас актуальны самые необычные модели с бахромой и рюшами. Отправляйтесь на поиски своей идеальной модели или сделайте его сами. Пусть он будет самым необычным.

Джинсы клеш

Идеальная пара этой весной должны быть непременно темно-синего цвета и, желательно, клеш. Если такая модель вам не по фигуре, то выбирайте джинсы с широкими штанинами.

Белые ботильоны

Ботильоны на каблуке белого цвета не приобрел себе только самый ленивый. На Неделе моды все поголовно ходили в таких, а мы чем хуже?

Клетчатый жакет

Клетка не выходит из моды, поэтому не убирайте далеко полюбившийся пару сезонов назад жакет. Если вы только собираетесь отправиться за ним на охоту, то присмотритесь к моделям яркого цвета, как у Versace и Gucci.

Платье с рюшами

Романтичные в цветок или однотонные в пастельных цветах — женственность в этом сезоне вернулась в моду. Предлагаем найти крутое платье миди с рюшами на рукавах или интересными деталями по всей длине. Такие можно носить с туфлями на каблуке или кроссовками и грубыми ботинками.

Фэнни-пэк

Мода на маленькую сумку на пояс свела с ума весь мир. Все, начиная от люксовых брендов и заканчивая масс-маркером, создали очень крутые модели на любой вкус и цвет. Носим их с блейзером или поверх платья.

Яркие туфли

Классические лодочки на каблуке обязательно должны быть насыщенного и яркого цвета. Розовые, красные или изумрудные — поддайтесь своим самым безумным идеям!

Костюм

Брючный костюм. Точка.

Юбка-карандаш

Юбка-карандаш прочно укрепилась в гардеробе всех модниц. Из офисного дресс-кода эта вещь плавно перекочевала в самые трендовые вещи сезона. Ищите самые необычные варианты или классическую клетку, чтобы носить с футболками, кроптопами и свободными рубашками.

Вещь в горошек

Горох правит бал в этом весенне-летнем сезоне. Неважно что, главное, чтобы было в горошек. Можно найти черно-белое платье макси, юбку или даже брюки. Забавную цветную блузку можно носить с белыми джинсами и цветными туфлями на каблуке. Все карты вам в руки!