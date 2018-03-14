Ещё
Юбер де Живанши: Конец прекрасной эпохи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юбер де Живанши: Конец прекрасной эпохи 

Teleprogramma.pro 14 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
— Живанши придумал самое знаменитое платье в истории кино — черный элегантный футляр, в котором Холли Голайтли (Одри Хепберн) завтракала круассаном и кофе у витрины магазина Tiffany («Завтрак у Тиффани»);
— он вырастил целую плеяду молодых дизайнеров, которые проходили стажировку в его Доме. Это Джон Гальяно, Александр Маккуин, Джулиен Макдоналд и Рикардо Тиши;
— несмотря на то, что Живанши был из богатой семьи, родители не дали ему ни франка, когда узнали, что он сменил юриспруденцию на моду. В своих первых коллекциях мсье Юбер не мог себе позволить дорогие ткани — такие как шелк, и был вынужден заменять их хлопком, или смешивать ткани разных текстур. Модные критики позже решат, что это гениальный, революционный прием;
Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани». Globallookpress.com  — Одри Хепберн была не только его клиенткой, но и близкой подругой, с которой Живанши дружил до самой ее смерти. При первой встрече Одри показалась ему похожей на мальчика: «… с короткой стрижкой, в простой белой футболке и плоских спортивных туфлях». Среди других его «звездных» подруг-покупательниц встречались имена Грейс Келли и Жаклин Кеннеди;
— в отличие от других дизайнеров, Живанши умел дружить с коллегами. Близкая дружба связывала его, например, с Кристобалем Баленсиагой («Баленсиага научил меня важности деталей. С ним я понял, как может изменить платье одна-единственная пуговица, или вышитый цветок»);
— Живанши был одним из первых дизайнеров-феминистов — еще в пятидесятые, когда об этом слове никто и не слышал. «Я придумываю одежду, в которой женщине хотелось бы жить, а не быть банальным украшением на вечеринке».
Прощайте, маэстро, нам, женщинам, будет вас не хватать.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Королева»: Филипп Киркоров показал новый образ похудевшей Аллы Пугачевой Больше, чем любовь: как Юбер де Живанши превратил Одри Хепберн в икону стиля «Не просто ловит восторженные взгляды, а срывает овации»: Ани Лорак с мужем Муратом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность9
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева21
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой17
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение