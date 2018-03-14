Юбер де Живанши: Конец прекрасной эпохи

— Живанши придумал самое знаменитое платье в истории кино — черный элегантный футляр, в котором Холли Голайтли ( Одри Хепберн ) завтракала круассаном и кофе у витрины магазина Tiffany («Завтрак у Тиффани»);

— он вырастил целую плеяду молодых дизайнеров, которые проходили стажировку в его Доме. Это Джон Гальяно Александр Маккуин , Джулиен Макдоналд и Рикардо Тиши;

— несмотря на то, что Живанши был из богатой семьи, родители не дали ему ни франка, когда узнали, что он сменил юриспруденцию на моду. В своих первых коллекциях мсье Юбер не мог себе позволить дорогие ткани — такие как шелк, и был вынужден заменять их хлопком, или смешивать ткани разных текстур. Модные критики позже решат, что это гениальный, революционный прием;

Кадр из фильма «Завтрак у Тиффани». Globallookpress.com — Одри Хепберн была не только его клиенткой, но и близкой подругой, с которой Живанши дружил до самой ее смерти. При первой встрече Одри показалась ему похожей на мальчика: «… с короткой стрижкой, в простой белой футболке и плоских спортивных туфлях». Среди других его «звездных» подруг-покупательниц встречались имена Грейс Келли и Жаклин Кеннеди

— в отличие от других дизайнеров, Живанши умел дружить с коллегами. Близкая дружба связывала его, например, с Кристобалем Баленсиагой («Баленсиага научил меня важности деталей. С ним я понял, как может изменить платье одна-единственная пуговица, или вышитый цветок»);

— Живанши был одним из первых дизайнеров-феминистов — еще в пятидесятые, когда об этом слове никто и не слышал. «Я придумываю одежду, в которой женщине хотелось бы жить, а не быть банальным украшением на вечеринке».

Прощайте, маэстро, нам, женщинам, будет вас не хватать.