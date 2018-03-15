«Реал» сыграет в красной форме в следующем сезоне

Третий вариант формы "Реала" в следующем сезоне будет красного цвета.

В такой форме мадридцы, скорее всего, будут проводить некоторые выездные матчи сезона.

Красный комплект формы «Реал» уже использовал в сезоне 2011/12 и в начале 70-х годов.