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«Реал» сыграет в красной форме в следующем сезоне
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«Реал» сыграет в красной форме в следующем сезоне 

Евро-футбол.Ру 15 марта 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Третий вариант формы "Реала" в следующем сезоне будет красного цвета.
В такой форме мадридцы, скорее всего, будут проводить некоторые выездные матчи сезона.
Красный комплект формы «Реал» уже использовал в сезоне 2011/12 и в начале 70-х годов.
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