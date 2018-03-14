Модные секреты: как прошел fashion-бранч WMJ.ru

В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia сайт WMJ.ru совместно с порталом Rambler.ru уже во второй раз провел fashion-бранч, вновь собрав звездных гостей и партнеров на public talk. В этот раз спикером стала звездный стилист и телеведущая Лина Дембикова. За атмосферу вечера отвечал музыкант Брендон Стоун, концерт которого гости слушали за бокалом игристого Mondoro Prosecco. Конечно же, никто не ушел без подарков от L'Oréal Professionnel.

Наши бранчи — абсолютно модное мероприятие, поэтому звездные гости не упускают возможности продемонстрировать свое чувство вкуса. Так, певица Согдиана пришла на public talk в total-black костюме идеальной посадки, а участница нового сезона шоу «Холостяк» Анастасия Смирнова предпочла трендовый casual аутфит с oversize-тренчем и солнцезащитными очками круглой формы. Главная звезда вечера, стилист и телеведущая Лина Дембикова также предпочла надеть модные очки и составила образ в черном цвете. А как тебе кажется, у кого из селебрити получилось круче?

wmj.ru

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Впрочем, традиция WMJ.ru проводить бранчи — не единственная.