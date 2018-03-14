«Я вернулась!»: Ким Кардашьян вновь стала брюнеткой

Свершилось! Американская телезвезда Ким Кардашьян услышала мольбы фанатов о смене прически. Нет, она не меняла длину волос и не делала завивок… Наконец, светская львица вернула темный цвет волос, о чем ее долго просили поклонники. Известно, что 37-летняя красавица в последнее время ходила с розовой шевелюрой, а сейчас решила вернуться к «исходному варианту».

Ким Кардашьян мало известна своими заслугами. Она сама признавалась в отсутствии талантов, при этом подчеркивала, что научилась зарабатывать миллионы. В соцсетях, как правило, обсуждают ее внешность и поведение. И если секс-скандал, когда она «прославилась» порнороликом, уже подзабыли, то жена и мать троих детей продолжает акцентировать внимание на своем облике, который часто меняет, чтобы привлекать внимание общественности.

Одна из самых популярных звезд современности Ким Кардашьян вновь стала брюнеткой. Казалось бы, она должна была понимать, как органично выглядит с темным цветом волос. Телезвезда с армянскими корнями известна не только выдающимися формами, но и смуглым оттенком кожи, потому многие фанаты были разочарованы, когда знаменитость осветлила шевелюру, после чего добавила ей розовый оттенок.

Ким недолго ходила с ярким цветом волос, отметив в сторис Инстаграма, что поклонники могут вздохнуть с облегчением: «Я вернулась!», — отметила многодетная красавица и показала, что окрасила волосы. В соцсетях преимущественно хвалят решение Кардашьян: «Ура, вновь красавица!» «Давно пора было, такой ужас на голове сотворить!»

«Только темные волосы! Тебе блонд не идет!» «Что дальше, рыжей станешь? Или красный цвет?» «Молодец, правильно сделала». «Зеркало, наконец, нашла?! Умница».

Напомним, на днях вовсю критиковали прическу Ким Кардашьян. Ей советовали уволить стилиста, который надоумил сотворить «розовый ужас» на голове — именно так его называли подписчики. Они недоумевали, как при многомиллионном состоянии Ким Кардашьян удавалось выглядеть столь неопрятно.

Публикация от Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) Мар 10, 2018 в 6:01 PST Хорошо то, что хорошо заканчивается. На днях в сети заметили, что розовый оттенок приобрели… волосы мужа Ким Кардашьян — знаменитого темнокожего рэпера Канье Уэста. Подписчики знаменитостей пришли к выводу, что супруги отлично подходят друг другу, но на мужчине цвет выглядит намного лучше, чем на его избраннице.