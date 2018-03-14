Ещё
«Я вернулась!»: Ким Кардашьян вновь стала брюнеткой
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Я вернулась!»: Ким Кардашьян вновь стала брюнеткой 

Eva.ru 14 марта 2018
Фото: Eva.ru
Свершилось! Американская телезвезда Ким Кардашьян услышала мольбы фанатов о смене прически. Нет, она не меняла длину волос и не делала завивок… Наконец, светская львица вернула темный цвет волос, о чем ее долго просили поклонники. Известно, что 37-летняя красавица в последнее время ходила с розовой шевелюрой, а сейчас решила вернуться к «исходному варианту».
Ким Кардашьян мало известна своими заслугами. Она сама признавалась в отсутствии талантов, при этом подчеркивала, что научилась зарабатывать миллионы. В соцсетях, как правило, обсуждают ее внешность и поведение. И если секс-скандал, когда она «прославилась» порнороликом, уже подзабыли, то жена и мать троих детей продолжает акцентировать внимание на своем облике, который часто меняет, чтобы привлекать внимание общественности.
Одна из самых популярных звезд современности Ким Кардашьян вновь стала брюнеткой. Казалось бы, она должна была понимать, как органично выглядит с темным цветом волос. Телезвезда с армянскими корнями известна не только выдающимися формами, но и смуглым оттенком кожи, потому многие фанаты были разочарованы, когда знаменитость осветлила шевелюру, после чего добавила ей розовый оттенок.
Ким недолго ходила с ярким цветом волос, отметив в сторис Инстаграма, что поклонники могут вздохнуть с облегчением: «Я вернулась!», — отметила многодетная красавица и показала, что окрасила волосы. В соцсетях преимущественно хвалят решение Кардашьян: «Ура, вновь красавица!» «Давно пора было, такой ужас на голове сотворить!»
«Только темные волосы! Тебе блонд не идет!» «Что дальше, рыжей станешь? Или красный цвет?» «Молодец, правильно сделала». «Зеркало, наконец, нашла?! Умница».
Напомним, на днях вовсю критиковали прическу Ким Кардашьян. Ей советовали уволить стилиста, который надоумил сотворить «розовый ужас» на голове — именно так его называли подписчики. Они недоумевали, как при многомиллионном состоянии Ким Кардашьян удавалось выглядеть столь неопрятно.
Публикация от Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) Мар 10, 2018 в 6:01 PST Хорошо то, что хорошо заканчивается. На днях в сети заметили, что розовый оттенок приобрели… волосы мужа Ким Кардашьян — знаменитого темнокожего рэпера Канье Уэста. Подписчики знаменитостей пришли к выводу, что супруги отлично подходят друг другу, но на мужчине цвет выглядит намного лучше, чем на его избраннице.
Eva.ru: последние новости
Юбер Живанши пережил свою музу на четверть века «Глазам не верю, где перья и стразы?»: Филипп Киркоров оделся, как простой человек «Давно пора было»: дом Versace отказался от использования натурального меха
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева21
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность9
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой17
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение