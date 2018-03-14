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Пальто oversize, кроп-топы и платья в духе 80-х в новой коллекции Kalmanovich
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Пальто oversize, кроп-топы и платья в духе 80-х в новой коллекции Kalmanovich
Peopletalk
14 марта 2018
Фото:
Peopletalk
Женский форум
Кто: Kalmanovich.
Сезон: Осень-Зима 2018/19.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/palto-oversize-krop-topy-i-shelkovye-platya-v-duhe-80-h-v-novoj-kollektsii-kalmanovich/
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