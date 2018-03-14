10+ нелепых покупок людей, которых разочаровал онлайн-шопинг

Интернет-магазины — очень удобный способ совершать покупки. Благодаря онлайн-шопингу можно не выходя из дома, найти массу интересных и нужных вещей с доставкой на дом. Но так же велик риск нарваться на такие товары, которые горько разочаруют покупателя и рассмешат интернет. Собрали для вас самые ужасные, нелепые и смешные онлайн-покупки.

«Заказал майку, пришло платье. Один плюс — мой зад в нём выглядит просто потрясающе!» «Мой сосед заказал нам очень удобные стулья» «Моя сестра заказала себе платье. Фасон не очень, зато цвет ей очень идёт» «Больше никогда не буду верить фотографиям интернет-магазинов» «Классный бассейн. Рекомендую!» «Рисунок и правда соответствует заявленному» «Заказала новые кроссовки. Ну что тут скажешь» «Вот что бывает, когда вы покупаете 20-долларовую боксёрскую грушу в Китае» «Комбинезончик почти впору» «Хотел подарить своей девушки декоративную подушку с моим лицом. Получилось так себе» «Роскошная грива для красавца-пса» «Другу отдам» «Шеф заказал новые стулья. Посмеялись всем офисом» «Бедный котик» «Я знал, что рискую, заказывая этот плед в интернете. Но когда он пришёл, я не мог перестать смеяться» «К такому грандиозному совку нужно найти не менее грандиозный веник» «На таких весах можно взвешивать семечки, например. По одной» «Мы заказывали наволочку с динозавром» «Так выглядят мои новые кроссовки» «Идеальный размер» «В этот комод как раз влезут все мои вещи» «С размерами вообще надо быть очень внимательным» «Такие красивые колечки были на фотографии» «Однако ожидания часто не соответствуют действительности» «Это меня озадачило» «А тут просто не к чему придраться» «Моя подруга заказала „50 оттенков серого“. Строго говоря, их она и получила» «Так легко стать королевой. Спасибо китайским мастерам»