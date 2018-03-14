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Велосипедки, куртки-дискоболы и платья с капюшоном в новой коллекции Sorry I'm not
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Велосипедки, куртки-дискоболы и платья с капюшоном в новой коллекции Sorry I'm not 

Собака 14 марта 2018
Фото: Собака
Совмещенную коллекцию на прошлую зиму и эту весну российский бренд Sorry I’m not показал еще в июле 2017-го. Пока феминистские футболки «Can’t believe I still have to protect this fucking shit» («Не могу поверить, что я еще должна защищать это дерьмо»), парашютные платья и фиолетовые брендированные костюмы только поступают в продажу, марка представила одежду для следующего сезона и сняла ее в атураже собственного производства в Москве.
Дизайнер марки Никита Моисеенко на этот раз совместил спорт и образ деловой женщины, замешав офисный пиджак с велосипедками, клетчатое пальто с фирменной бейсболкой, гранжевое платье с лодочками «как у мамы» и выпускной наряд с поясной сумкой. В таких образах можно просидеть семь часов на рабочем месте, а потом (без ущерба для внешнего вида и траты времени) выйти в найт-лайф. Но самые классные вещи в коллекции, за которыми мы готовы выстроиться в очередь перед Au Pont Rouge, — переливающиеся дутые куртки, абсолютно прозрачные топы и деконструированные белые сорочки. Некоторые из этих моделей приедут в Петербург в начале осени и будут стоить от 10 000 до 25 000 рублей.
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