Gucci и Burberry стали сами обсуждаемыми брендами в Инстаграм

Согласно опубликованному отчету портала Business of Fashion, самыми обсуждаемыми брендами в Инстаграм по итогам прошедших модных показов сезона осень/зима 2018-19 оказались Tom Ford (Нью-Йорк), Burberry (Лондон), Gucci (Милан) и Chanel (Париж). При подсчете результатов учитывались все доступные инструменты — просмотры, хэштеги, комментарии, скриншоты и лайки под постами в официальных профилях модных домов.

По результатам показов в рамках Недели моды в Нью-Йорке, пятерка медийных лидеров выглядит следующим образом — Tom Ford, Calvin Klein, Ralph Lauren, Michael Kors и Marc Jacobs. Шоу марки Виктории Бекхэм, отметившей в этом году десятилетней юбилей, особенного ажиотажа среди подписчиков не вызывало, зато ее фото с гигантской сумкой из новой коллекции, опубликованное накануне, собрало рекордное количество лайков.

В Лондоне главным ньюсмейкером стал Кристофер Бейли, представивший свою финальную коллекцию для Burberry. Напомним, дизайнер еще осенью прошлого года объявил о том, что покидает британский бренд после 17 лет работы. Не обошли пользователи Инстаграм и еще одно событие, о котором в принципе написали все мировые СМИ: 91-летняя королева Великобритании Елизавета II впервые посетила Неделю моды в Лондоне, появившись на шоу молодого дизайнера Ричарда Куинна (Richard Quinn). Ее Величество не только сидела в первом ряду вместе главредом Vogue US Анной Винтур, но и вручила ему после показа награду Award for British Design — за вклад в развитие индустрии. Christopher Kane, Teatum Jones и Delpozo с большим отставанием заняли третье, четвертое и пятое место рейтинга.

В Милане в топ самых популярных в Инстаграм брендов попали Prada, Fendi, Versace и Moschino. С большим отрывом первую строчку занял Gucci, чьи сложносочиненные образы, «отрубленные» головы и дракон на несколько дней буквально взорвали Интернет.

Насыщенное расписание Парижской Недели моды не смутило пользователей Инстаграм, оставшихся верными главным мастодонтам индустрии — Chanel, Dior, Louis Vuitton, Saint Laurent и Balmain.