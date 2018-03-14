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Стилист Лина Дембикова — о fashion-индустрии
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Стилист Лина Дембикова — о fashion-индустрии 

WMJ.ru 14 марта 2018
Фото: wmj.ru
Твой любимый сайт WMJ.ru совместно с порталом Rambler.ru вновь организовал крутой fashion-бранч в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Главным гостем стала стилист и телеведущая Лина Дембикова. Руководитель вертикали женских медиапроектов Rambler&Co Анна Круглова пообщалась с ней и узнала всю подноготную российской индустрии моды. Скорее смотри видео и ищи ответы на все свои вопросы!
Мода — это не только красиво, но и сложно. Это не игрушки, а суровый бизнес. Лина Дембикова как никто другой знает, как тяжело делать карьеру стилиста в России. Профессионального образования как такового нигде нет, конкуренция, демпинг цен, всевозможные подводные камни, отсутствие потенциальных инвесторов — все это мешает многим, но не Лине. В ходе public talk бизнесвумен и телеведущая рассказала, как справлялась с трудностями, ответила на вопросы своих поклонников, дала несколько советов начинающим стилистам и раскрыла парочку своих секретов! Что именно рассказала нам Лина, ты узнаешь из видео. Жми на Play!
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