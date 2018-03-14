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Модные тренды: С чем носить серебристую обувь и сумки
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Модные тренды: С чем носить серебристую обувь и сумки 

Fraufluger.ru 14 марта 2018
Фото: Fraufluger.ru
Серебристая обувь и аксессуары встали в ряды модных трендов довольно давно. Футуристические модели мелькают на подиумах, полюбились придирчивым модницам и фэшн-блогерам. Модные тренды: С чем носить серебристую обувь и сумкиОсобых правил для создания образов с серебристыми элементами
нет. Пожалуй, единственное, что вам нужно запомнить — не перегружайте аутфиты
хромированными деталями. Если выбрали серебристые туфли, то остановитесь и  именно на них акцентируйте все внимание. Платье RICK OWENS Сумка ZANELLATO Мюли VALENTINO Серебристая обувь будет отлично выглядеть в тандеме с черной
одеждой. Черный цвет, в принципе, очень выигрышный вариант, а серебро добавит к  классическому образу ярких деталей.
Комбинезон ELIE SAAB Сумка GIVENCHY Босоножки GIVENCHY Если захочется все же добавить ярких красок и более теплых
тонов, то выбирайте вещи телесного цвета и разбавляйте их хромированным розовым
или фиолетовым. Брюки JIL  SANDER Топ JATUAL Клатч PAULA CADERMATORI Туфли MARTINIANO Серебристая обувь и аксессуары дает полную
свободу самовыражения, не ограничивая в выборе остальной одежды. Поэтому
если вы еще не пополнили ряды фанатов футуристической моды, то самое время об  этом задуматься.
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