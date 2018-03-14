Свадебный багаж: что берет чеченская невеста в новый дом

У чеченской свадьбы особый церемониал, который неукоснительно соблюдается и бережно хранится. Отношение к этому событию настолько трепетно, что, несмотря на передачу традиций из поколения в поколение, написали даже специальный кодекс. И хотя в нем про приданое не говорится прямо, девушки с детства знают, что в новый дом нужно готовить целый воз вещей. Некоторые невесты ограничиваются несколькими чемоданами, другие не отказывают себе почти ни в чем. Но любая придерживается правила: приданого должно хватить минимум на год.

Специально для «Это Кавказ» грозненка Амина, свадьба у которой была не так давно, согласилась поделиться воспоминаниями, как она готовилась к самому важному дню в жизни, и показать, что же входит в среднестатистический must-have чеченской невесты.

Лента для Амины

Мы закончили съемки, разобрали приданое по шкафам, и в руках у Амины осталась только коричневая шелковая лента — из тех, которыми оформляют подарки. Вспоминаю, что свои чемоданы я украшала точно такой же.

— Я так долго искала именно коричневую, чтобы подходила и к сундукам, и к пакетам, и к чемоданам. Два раза ездила из-за нее в Хасавюрт (расположенный в 80 км от Грозного). Только во второй раз нашла, — говорит Амина.

— В Хасавюрт за лентой?

— Понимаешь, замуж ведь один раз в жизни выходят, и я хотела, чтобы все было именно так, как я хочу.

В приданом Амины было пять чемоданов, три сундука, девять бумажных пакетов (для пальто, курток, плащей и другой верхней одежды), одна корзина с косметикой и сундучок с драгоценностями.

— Когда мы начали готовиться к свадьбе, мама продала квартиру, которая досталась ей от ее родителей, а я составила список нужных вещей. В нем не осталось ничего не зачеркнутого, но и от денег тоже ничего не осталось.

Сборы на год вперед

По вайнахским обычаям, девушка должна взять с собой в дом жениха столько приданого, чтобы его хватило на целый год. Это одежда, обувь, белье и аксессуары на четыре сезона. Невеста может покупать все, что захочет, если это укладывается в рамки менталитета и бюджета, но есть список базовых вещей, без которых она рискует прослыть бесприданницей, а это — позор не только для девушки, но и для всех ее родных. Поэтому семья невесты старается, чтобы было куплено все. Вот почему, прежде чем отправиться за покупками, невеста составляет список. И первая в нем — шуба.

1. Шуба

В Чечне очень теплые зимы. К примеру, за последние три месяца только один раз выпал снег. Минусовая температура была всего несколько раз. Но в Чечне очень многие женщины носят шубы. Не потому что этого требует погода и не потому что очень хочется. Просто все должны знать, что она есть. Тем более если девушка собирается выйти замуж.

После свадьбы за гардеробом недавней невесты пристально следят целый год родственники, знакомые и соседи. Так что вступить в брак без шубы в Чечне решится только очень свободная от стереотипов девушка.

В чемодане Амины коричневый полушубок, купленный в торговом центре в Москве: «Купила не потому, что очень хотелось, а потому, что надо».

2. Украшения

Девушка, выходящая замуж, должна блистать драгоценностями. Запястья, пальцы и шея должны показывать, что жених сделал правильный выбор. В придачу к пяти чемоданам обязательно должна быть шкатулка с ювелирными украшениями. Ее обычно отдают в руки девушке, которая будет ехать с невестой в одной машине, чаще всего золовке.

Точного лимита на украшения нет, но один бриллиантовый комплект (как минимум серьги и кольцо) должен быть. Если к ним прилагается браслет и колье, невеста может быть спокойна: все заметят и запомнят. Амина говорит, что именно этим и руководствовалась: «Купила один комплект, потому что он должен быть. А для себя приобрела бижутерию люкс-класса».

3. Комплект одежды на второй день

Второй день обычно считается самым сложным в жизни новоиспеченной невесты. По традиции в течение первого дня торжеств она стоит в углу. А уже на следующее утро невеста должна встать раньше всех, подмести в доме и во дворе и приготовить всем завтрак.

Вообще, второй день — это время презентации себя как первоклассной хозяйки. До позднего вечера в доме бывают гости, и невеста одета в светлое платье или костюм, чтобы у гостей не возникало вопросов, кто же из многочисленных женщин, снующих туда-сюда, новая хозяйка дома.

В тон к образу должны быть выбраны платок и обувь. Обязательным атрибутом, и с этим согласится каждая замужняя девушка, является фартук.

— Вот как раз фартука у меня не было. В Москве мы его не нашли.

— А как же Хасавюрт?

— Там были, но на них слишком много бусин и страз, мне они не нравились. Решили, что будем шить, но всей этой суете забыли.

4. Утюг

— Представь, ты утром просыпаешься в своей комнате, а все спят. Тебе нужно одеться, а одежда в пакетах мятая. Именно в этот момент ты понимаешь, зачем нужен утюг.

— А почему бы не попросить у свекрови?

— Мы были в своей квартире. Да и неудобно как-то просить. Пусть лучше будет свое.

Помимо утюга из мелких бытовых приборов желательно взять фен, выпрямитель для волос. Стиральную машину, гладильную доску и вещи покрупнее девушка привозит несколько месяцев спустя, когда ездит домой познакомить своих родителей с зятем.

5. Подарок для девушки, которая откроет приданое

Давным-давно, когда нынешних невест еще не было, а их бабушки и прабабушки сами были невестами, существовал в народе такой обычай. Женится брат, а сестра открывает чемоданы его жены, смотрит содержимое и забирает из него то, что ей понравится. Видимо, расставаться со старательно выбранными вещами девушкам не очень хотелось, и они стали хитрить: класть на чемодан сверху подарок. Чтобы золовка сразу понимала, что это для нее и больше ни на что не претендовала. В наши дни этот подарок тоже должен быть.

Приданое должна осмотреть незамужняя девушка, как правило сестра мужа, а если таковой нет, то эту роль может взять двоюродная сестра, племянница или другая родственница. Невестка не хочет прослыть жадной и поэтому дарит своей золовке золотое кольцо. Желательно с бриллиантом.

6. Набор для шитья

Шкатулка с нитками, иголками, ножницами и булавками обязательно должна быть в арсенале современной чеченской хозяйки. Вдруг понадобится что-то зашить, а в доме нет даже нитки с иголкой?

7. Коврик и платье для молитвы

Местные предприниматели быстро смекнули, что это станет ходовым товаром, и наловчились выпускать коврики в специальной коробке. Здесь тоже часто не обходится без страз.

Платье для молитвы должно быть таким длинным, чтобы закрывало все, кроме лица и кистей рук. Обычно в него вшит платок. Но специальное платье не обязательный предмет, если девушка носит хиджаб. В таком случае каждый ее наряд подходит для того, чтобы совершать намаз.

8. Платки

Не каждая девушка в Чечне носит платок до замужества. Но после свадьбы этот головной убор надевают все. Некоторое время он даже считался отличительным признаком замужних женщин. В приданом Амины было около сотни платков: «И ни один из них не лишний, потому что платки нужны всегда». Есть еще один критерий, по которому чеченские женщины делят платки, — «цепкость», то есть то, насколько хорошо он держится на голове и как много испытаний выдержит. Лучше всех в этом плане платки из батиста и льна. Шёлковые и шифоновые держатся плохо, их обычно надевают на выход.

«Цепкие» платки незаменимы дома, когда приходится готовить, делать уборку и нет возможности постоянно его поправлять.

9. Сумки и обувь

— Обувь я покупала со скидками в Москве, было около 20 пар, — рассказывает Амина, полюбовно перебирая сапоги, туфли брендовых марок и босоножки. — Но главное, чтобы они были удобными.

У Амины нет ни единой пары балеток, мокасин или любой другой обуви на плоской подошве.

Сколько было сумок, Амина вспомнить не смогла: «Помню, что покупали на 85 тысяч. Но из них всех часто пользуюсь только двумя. Большую сумку беру с собой, если еду в гости с ночевкой, а маленький клатч — если выхожу на улицу или просто в магазин».

10. Косметика и парфюмерия

Амина уверена: косметики никогда не бывает много. За несколько месяцев до замужества она прошла курсы у одного именитого визажиста и потому мастерски находит применение всем праймерам, тональным кремам, хайлайтерам, пудрам и прочей продукции модных домов: «Я крайне редко хожу ненакрашенной и мужа с работы тоже встречаю с макияжем, поэтому считаю, что правильно, что много всего накупила».

… и шкаф бездонный

Между тем большую часть приданого все равно занимает одежда. Например, Амине пришлось чудесным образом вместить в шкаф 30 платьев, 40 юбок и 20 кофточек.

Искать одежду было непросто: далеко не все в столичных бутиках проходит жесткие рамки национального дресс-кода.

— В моем приданом есть вещи, которые мне не сильно приглянулись в момент покупки. Например, юбки и платья французской длины. До замужества я носила юбки до колена, но знала, что муж не разрешит надевать их после свадьбы. А длинная одежда зимой очень неудобна — грязь, все пачкается. Так что теперь я очень довольна, что их купила.

Поначалу, разумеется, мне все очень нравилось. Покупаешь все, что тебе хочется, не ограничивая себя ни в чем. Но в итоге все это очень выматывает. Никогда не думала, что я это скажу, но я так устала от этих магазинов, что готова была отправлять за покупками маму и сестру, покорно принимая все, что они мне купили.