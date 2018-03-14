Похорошевшая Равшана Куркова затмила Джиджи Хадид в лукбуке спортивного бренда

Равшана Куркова — одна из самых вдохновляющих звезд российского кино с огромной армией фолловеров в «Инстаграме». Активный образ жизни для девушки стоит на первом месте, потому в вопросах поддержания хорошей формы ей совершенно заслуженно доверяют многие подписчицы. Недавно это вот всё выросло для Равшаны в новую работу мечты: не будем томить, она стала посланницей Reebok.

В лукбуке кампании совместными усилиями актрисы и дизайнеров бренды были собраны модные и удобные вещи, которые легко представить и за пределами зала. Похоже любимице миллениалов Джиджи Хадид, которая представляет марку уже не первый сезон, придется потесниться.