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Похорошевшая Равшана Куркова затмила Джиджи Хадид в лукбуке спортивного бренда
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Похорошевшая Равшана Куркова затмила Джиджи Хадид в лукбуке спортивного бренда 

Журнал ОК! 14 марта 2018
Равшана Куркова — одна из самых вдохновляющих звезд российского кино с огромной армией фолловеров в «Инстаграме». Активный образ жизни для девушки стоит на первом месте, потому в вопросах поддержания хорошей формы ей совершенно заслуженно доверяют многие подписчицы. Недавно это вот всё выросло для Равшаны в новую работу мечты: не будем томить, она стала посланницей Reebok.
В лукбуке кампании совместными усилиями актрисы и дизайнеров бренды были собраны модные и удобные вещи, которые легко представить и за пределами зала. Похоже любимице миллениалов Джиджи Хадид, которая представляет марку уже не первый сезон, придется потесниться.
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