Стильный мастер-класс от Мисс Вселенная: Оксана Федорова представила новую коллекцию

Шоу Oksana Fedorova Design Studio на Mersedes-Benz Fashion Week Russia Коллекция Oksana Fedorova Design Studio благородна, сдержана и прагматична. Интересно, что некоторые образы рассчитаны на взрослых деловых женщин, а другие — на молодежь, но они не противоречат друг другу, а образуют единое целое. Изысканности показу добавило живое исполнение на арфе, сопровождавшое шоу. Теперь о деталях: в линии особенно выделились пуховики, которые в России уже успели наделать много модного шуму, вельветовая толстовка и блестящие рукава. Сочетание чисто спортивной формы и элегантного материала — это то, что стоит запомнить и записать. Оксана поддержала тренд на многослойность и закрытую шею: теперь ее можно прикрывать платком или манишкой и не выглядеть при этом по-пуритански. Ободки стали еще одним примечательным элементом, который в последние годы был незаслуженно забыт. Уроки стиля от Мисс Вселенной не пройдут для тебя зря, смотри наше видео будь в топе! Катя Лель Оксана Федорова Еще больше новостей, видеопоказов и звездных хроник, а также прямую трансляцию с подиума смотри на нашем специальном проекте и оставайся в тренде! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Марина Токарева Фото: Екатерина Ширинкина/WMJ.ru Видео: Ксения Боенкова/WMJ.ru