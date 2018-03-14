«Выпьем с Путиным водки и посмеемся»: американец Херон Престон представил футболку с российским президентом за 38 тысяч рублей

Дизайнер Херон Престон, друживший и работавший с рэпером Канье Уэстом, представил коллаборацию с московским магазином «Кузнецкий Мост 20»: хлопковую футболку с изображением Владимира Путина и надписями Mr. President и «Стиль». К ней прилагается поясная сумка с кристаллами.

Источник: Hypebeast

К запуску коллекции Херон Престон приехал в Москву и дал интервью Vogue.

«Для меня создание футболки с Путиным никогда не означало политическое заявление. Я даже не читаю политиков в соцсетях. Дело только в моем увлечении Россией и в любопытстве американца-аутсайдера, который никогда не был в этой стране и знал ее только по фильмам и интернету. Для меня Россия — это столп энергии и силы. Это шпионаж. Роль страны в великой космической гонке с НАСА.

Это самая большая по территории страна мира, и Путин — ее глава. Я больше знаю о его образе как суперсильного человека, который еще занимается экстремальным спортом, поэтому чувствует себя молодо. Думаю, с ним у меня куда больше общего, чем с Трампом, просто исходя из его спортивной формы. Когда я ношу эту футболку, в этом есть некая ирония, но никакого глубокого смысла».

Идея создания футболки пришла Херону Престону в Москве.

«Год назад, когда я приехал в Москву впервые, нашел в палатке с сувенирами на Красной площади футболки с Путиным. Я купил одну такую и носил ее почти всю поездку. По-моему, в магазинах для туристов вообще можно понять культуру страны, потому что там всегда представлены какие-то самые знаковые вещи.

Мне безумно нравится в путешествиях играть роль типичного туриста: думаю, это весело. Это позволяет посмотреть на все свежим взглядом, когда представляешь, что ты квинтэссенция стереотипного туризма. Я люблю заходить в туристические магазинчики и делать вещи, которые всем в путешествии кажутся пошловатыми: для меня это все часть экспириенса, когда приезжаешь куда-то впервые. Так что эта футболка — неожиданный результат моей поездки в Россию».

Дизайнер заявил, что собирался позвать российского президента на запуск коллаборации в Москве.

«Вообще, я хотел пригласить Путина на вечеринку. Не уверен, что мы в итоге это сделали. Если он придет, мы с ним выпьем водки, сделаем совместные фотографии и посмеемся».

Новинку от Престона уже примерила Анита Цой.

На сайте магазина «КM 20» новинка стоит 38,6 тысячи рублей. Футболка и сумка поступят в продажу 15 марта.

Херон Престон давно известен интересом к России и кириллическому алфавиту: его толстовки со словом «Стиль» носят, например, Канье Уэст с дочерью Норт. Ранее именно в Москве дизайнер представил всему миру одну из своих новых коллекций.

«В 2014 году я уже был одержим кириллицей, хотя прочесть мог только некоторые буквы. Опять-таки мне просто нравился стиль этих букв — знакомых и незнакомых одновременно. Так я решил написать слово на русском. Языка я не знаю, а Google-переводчику не верю, и я написал своему русскому другу Cyber 69: «Чувак, как сказать „стиль“ по-русски?» Так появилось лого. Сейчас я уже распознаю «С-Т-N вверх тормашками» и это дикое маленькое «В».

Я судил о России через @lookatthisrussian. Обожаю этот инстаграм — это ровно то, как американцы видят Россию: бритые головы, узкие обтекаемые очки, мужики-шкафы, водка и никаких правил. Для творчества и искусства в целом, мне кажется, здесь больше свободы, чем в Америке. Ты можешь воплотить в жизнь все что угодно, и коррупция тут даже в помощь».