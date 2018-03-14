MBFW: Кети Топурия предлагет носить рубашки вместо юбок

Кети Топурия представила новую коллекцию в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia.MBFW: Кети Топурия предлагет носить рубашки вместо юбокПо словам Кети, на создание этой коллекции ее вдохновила серая Москва, поэтому цветовая гамма относительно яркая, но все же спокойная. Центральный элемент в представленной коллекции рубашка. Искусно обыграв ее, певица сделала ее главным атрибутом на подиуме. На показе, среди гостей были замечены: Ираклий Пирцхалава, Наталья Подольская, Арман Давлетьяров, Елена Князева и другие.