Ещё
Юная блогерша переодевает знаменитостей в гипероверсайз
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юная блогерша переодевает знаменитостей в гипероверсайз 

PlayboyRussia.com 14 марта 2018
Фото: PlayboyRussia.com
Недавно в инстаграме приобрел популярность профиль 16-летней девушки Майи, которая гиперболизировала современный тренд на большую верхнюю одежду.
Персонажи из ее инстаграма красуются в гигантских пиджаках, куртках, пальто и прочих атрибутах современного человека.
Такая, не побоимся этого слова, классная мысль, пришла молодой девушке в связи с появлением модного тренда, согласно которому любая верхняя одежда должна быть вам слегка великовата.
Главным образом высмеиваются такие легионеры стиля, как Raf Simons, Acne Studios, Vetements и Balenciaga. Последнее время в их коллекциях неизменно присутствуют оверсайзовые вещи.
По такому случаю в Инстаграм Майи попали одни из самых ярких представителей новейших тенденций моды.
Модный трендсеттер Лука Саббат
XXXXXXXXL
Публикация от May (@itsmaysmemes) Мар 10, 2018 в 1:30 PST  Супермодель Джиджи Хадид
iPhone 26  Публикация от May (@itsmaysmemes) Мар 13, 2018 в 8:17 PDT  Рэпер Эйсэп Рокки
Публикация от May (@itsmaysmemes) Мар 10, 2018 в 8:41 PST  Модель Кайли Дженнер
Goals
Публикация от May (@itsmaysmemes) Мар 12, 2018 в 2:07 PDT  Сама Майя живет на Гавайях, где людям не приходится носить утепленные куртки и большие пальто. Она говорит, что вокруг нее все ходят в шортах и майках. Также она подмечает, что любит следить за новыми трендами, но находится слишком далеко от большой городской «Мекки моды».
Это интересно:
Норвежский художник рисует огненные портреты геров DC и Marvel (видео) >>
Кэти Перри на шоу талантов поцеловала 19-летнего кассира-девственника >>
Николас Кейдж добился роли супермена спустя 20 лет >>
PlayboyRussia.com: последние новости
Почему русские мужчины не нравятся женщинам 8 неожиданных альтернатив пиву на вечер: от кумыса до токая 20 потрясающих научных трюков, которые вы можете повторить дома
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева21
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность9
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой17
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение