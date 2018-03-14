Юная блогерша переодевает знаменитостей в гипероверсайз

Недавно в инстаграме приобрел популярность профиль 16-летней девушки Майи, которая гиперболизировала современный тренд на большую верхнюю одежду.

Персонажи из ее инстаграма красуются в гигантских пиджаках, куртках, пальто и прочих атрибутах современного человека.

Такая, не побоимся этого слова, классная мысль, пришла молодой девушке в связи с появлением модного тренда, согласно которому любая верхняя одежда должна быть вам слегка великовата.

Главным образом высмеиваются такие легионеры стиля, как Raf Simons, Acne Studios, Vetements и Balenciaga. Последнее время в их коллекциях неизменно присутствуют оверсайзовые вещи.

По такому случаю в Инстаграм Майи попали одни из самых ярких представителей новейших тенденций моды.

Модный трендсеттер Лука Саббат

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Публикация от May (@itsmaysmemes) Мар 10, 2018 в 1:30 PST Супермодель Джиджи Хадид

iPhone 26 Публикация от May (@itsmaysmemes) Мар 13, 2018 в 8:17 PDT Рэпер Эйсэп Рокки

Публикация от May (@itsmaysmemes) Мар 10, 2018 в 8:41 PST Модель Кайли Дженнер

Goals

Публикация от May (@itsmaysmemes) Мар 12, 2018 в 2:07 PDT Сама Майя живет на Гавайях, где людям не приходится носить утепленные куртки и большие пальто. Она говорит, что вокруг нее все ходят в шортах и майках. Также она подмечает, что любит следить за новыми трендами, но находится слишком далеко от большой городской «Мекки моды».

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