Что сделать из старых джинсов: 18 отличных идей 

Старые джинсы чаще всего используют для переделки. Чего только рукодельницы и просто творческие люди не придумывают, чтобы продлить жизнь изделиям из джинсовой ткани. Джинса — очень благодатная ткань для повторного использования. Она прочная, натуральная, износостойкая, устойчивая к механическим повреждениям, за ней легко ухаживать и изделия из неё идут абсолютно всем. Поэтому прежде, чем избавиться от старых джинсов, посмотрите наш список простых и сложных, но, главное, интересных идей, что вы можете сделать своими руками из старых джинсов.
Шорты
Самая простая и популярная переделка из старых джинсов — это, конечно, шорты. Что может быть проще — надо взять и отрезать штанины так, чтобы поучились шорты, даже длину специально вымерять не надо, можно и на глаз.
А если вы хотите сделать это правильно, красиво, да ещё и с интересным декором, тогда наш мастер-класс «Как сделать шорты из старых джинсов» поможет вам в этом.
Лежанка для кота
фото: pixabay
Пара старых джинсов, утеплитель или остатки пальтовой или шерстяной ткани для мягкости, готовая косая бейка для окантовки срезов, нитки для отстрочки и аппликация для определения принадлежности будущего изделия.
Сумка из старых джинсов
фото: pixabay
Из одной только пары можно сшить сразу две сумки — одну из верхней части джинсов, вторую из брючин. Для первой вам потребуется ещё подкладочная ткань и ручки, кармашков в ней и без того будет предостаточно.
фото: free-tutorial.net А из брючин можно сшить самую обычную сумку-авоську или сумку-шоппер.
Или большую пляжную сумку из старых джинсов.
Новая обивка для стула из старых джинсов
Для двух стульев хватит одной пары джинсов. Учитывая, что у всех джинсов разный оттенок денима, «объединить» стулья поможет собственный дизайн поверхности обивки, который легко сделать, используя трафарет и краску для ткани.
Как сделать новую обивку для стула из старых джинсов, читайте на BurdaStyle.ru Косметичка из джинсовых карманов
Задние карманы в джинсах самые большие по размеру, их также можно использовать для переделки, например, сшить оригинальную косметичку для разных мелочей.
Джинсовые наволочки
фото: @natti_fidunina
Какой будет наволочка, зависит исключительно от вашей фантазии, возможно совсем простая или, напротив, выполнена из кусочков в стиле пэчворк.
Кроме того, такую наволочку можно сшить из старой джинсовой рубашки.
Кухонные аксессуары Тут есть, где разгуляться фантазии. Из старых джинсов можно сделать и прихватки, и подставки под горячее, и салфетки, и органайзер для столовых приборов, и фартук с множеством разных кармашков и декором из кружева.
Фартук
фото: @elenabelkina0608
Очень простая и в то же время оригинальная идея, как сшить фартук с запахом в нашем мастер-классе.
Прихватка и подставка под горячее
фото: barefootkitchenwitch.com Чехол на ручку сковородки
Прекрасная альтернатива привычной прихватки, которую очень легко сшить своими руками.
Чехол для швейной машинки
фото: @anna_tolstikova
Такой чехол убережет вашу швейную помощницу от пыли и любых внешний повреждений. Кроме того, это ещё и выглядит красиво.
Коврик из старых джинсов
фото: @annavadbol
Здесь все просто, старые джинсы режут на полосы одинаковой ширины, связывают их друг с другом, сматывают в клубки и затем с помощью крючка для вязания получается оригинальный джинсовый коврик в стиле ретро.
Можно пойти другим, но тоже простым путём, и сплести такой коврик своими руками.
Джинсовое одеяло или покрывало
фото: @emiliatihanova; kleine-stiche.blogspot
Для такого проекта понадобится ни одна пара джинсов, много свободного времени и знание основ пэчворка. Но трудности не пугают творческих людей, а напротив служат дополнительным стимулом.
Брошь-цветок и серьги
фото: @lapatunec; @eberezina091
Остатки от больших творческихектов по переделке старых джинс используйте для создания милейших аксессуаров — цветов, брошей, бабочек-галстуков, серёжек, браслетов.
Чтобы сделать похожий цветок, воспользуйтесь пошаговой инструкцией из нашего мастер-класса.
Чехол для мобильного в стиле пэчворк
фото: @fedanna_khv Красиво, просто, удобно и незатратно.
Органайзер на стену
фото: @handmade_polytsia
Это очень удобное приспособление, которое можно использовать, где угодно и для чего угодно — для швейных принадлежностей, для канцелярских принадлежностей, для детских принадлежностей на кроватку.
Оригинальные джинсовые тапочки
фото: @111271olga
Тапочки своими руками? Почему бы и нет! Можно даже замахнуться на эспадрильи.
Как сшить эспадрильи своими руками: мастер-класс
Подставки для канцелярских принадлежностей
фото: @tatiyanamay
Плотные джинсы лучше всего подходят для изделий, которые должны держать форму. Достаточно будет дополнительно укрепить их специальным плотным флизелином.
Мини-сумочка или косметичка с фермуаром
фото: @svstolyarova
фото: @ridicullina. d Таких аксессуаров мало не бывает. Мини-сумочку с фермуаром можно использовать как косметичку или как клатч.
Шьём кошелёк с фермуаром вместе с BurdaStyle.ru Чехол для солнцезащитных очков
фото: @natti_fidunina
Сшить такой чехол совсем не сложно. Достаточно выкроить детали подходящего размера из джинсы, подкладочной ткани и уплотнителя (можно использовать любой). Сложить все детали друг с другом, сшить, вывернуть на лицевую сторону. Зашить открытое отверстие вручную. Получившуюся деталь отстрочить. Сложить деталь таким образом, чтобы получился кармашек, стачать по коротким сторонам. Пришить петельку и пуговичку.
Рюкзак из джинсов
фото: @nadezhda.rachkovskaia
Сложность такого швейного проекта зависит исключительно от вашего мастерства. Можно сшить простой рюкзак в форме мешка или выбрать более сложную модель с кармашками и разными отделениями.
Чтобы справится с многослойными швами и плотной джинсовой тканью, вам понадобится пластина для прохождения трудных мест. Как ей пользоваться, читайте на BurdStyle.ru.
Материал подготовила Юлия Деканова Фото: Юлия Деканова