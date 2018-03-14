Что сделать из старых джинсов: 18 отличных идей

Старые джинсы чаще всего используют для переделки. Чего только рукодельницы и просто творческие люди не придумывают, чтобы продлить жизнь изделиям из джинсовой ткани. Джинса — очень благодатная ткань для повторного использования. Она прочная, натуральная, износостойкая, устойчивая к механическим повреждениям, за ней легко ухаживать и изделия из неё идут абсолютно всем. Поэтому прежде, чем избавиться от старых джинсов, посмотрите наш список простых и сложных, но, главное, интересных идей, что вы можете сделать своими руками из старых джинсов.

Шорты

Самая простая и популярная переделка из старых джинсов — это, конечно, шорты. Что может быть проще — надо взять и отрезать штанины так, чтобы поучились шорты, даже длину специально вымерять не надо, можно и на глаз.

А если вы хотите сделать это правильно, красиво, да ещё и с интересным декором, тогда наш мастер-класс «Как сделать шорты из старых джинсов» поможет вам в этом.

Лежанка для кота

фото: pixabay

Пара старых джинсов, утеплитель или остатки пальтовой или шерстяной ткани для мягкости, готовая косая бейка для окантовки срезов, нитки для отстрочки и аппликация для определения принадлежности будущего изделия.

Сумка из старых джинсов

фото: pixabay

Из одной только пары можно сшить сразу две сумки — одну из верхней части джинсов, вторую из брючин. Для первой вам потребуется ещё подкладочная ткань и ручки, кармашков в ней и без того будет предостаточно.

фото: free-tutorial.net А из брючин можно сшить самую обычную сумку-авоську или сумку-шоппер.

Или большую пляжную сумку из старых джинсов.

Новая обивка для стула из старых джинсов

Для двух стульев хватит одной пары джинсов. Учитывая, что у всех джинсов разный оттенок денима, «объединить» стулья поможет собственный дизайн поверхности обивки, который легко сделать, используя трафарет и краску для ткани.

Как сделать новую обивку для стула из старых джинсов, читайте на BurdaStyle.ru Косметичка из джинсовых карманов

Задние карманы в джинсах самые большие по размеру, их также можно использовать для переделки, например, сшить оригинальную косметичку для разных мелочей.

Джинсовые наволочки

фото: @natti_fidunina

Какой будет наволочка, зависит исключительно от вашей фантазии, возможно совсем простая или, напротив, выполнена из кусочков в стиле пэчворк.

Кроме того, такую наволочку можно сшить из старой джинсовой рубашки.

Кухонные аксессуары Тут есть, где разгуляться фантазии. Из старых джинсов можно сделать и прихватки, и подставки под горячее, и салфетки, и органайзер для столовых приборов, и фартук с множеством разных кармашков и декором из кружева.

Фартук

фото: @elenabelkina0608

Очень простая и в то же время оригинальная идея, как сшить фартук с запахом в нашем мастер-классе.

Прихватка и подставка под горячее

фото: barefootkitchenwitch.com Чехол на ручку сковородки

Прекрасная альтернатива привычной прихватки, которую очень легко сшить своими руками.

Чехол для швейной машинки

фото: @anna_tolstikova

Такой чехол убережет вашу швейную помощницу от пыли и любых внешний повреждений. Кроме того, это ещё и выглядит красиво.

Коврик из старых джинсов

фото: @annavadbol

Здесь все просто, старые джинсы режут на полосы одинаковой ширины, связывают их друг с другом, сматывают в клубки и затем с помощью крючка для вязания получается оригинальный джинсовый коврик в стиле ретро.

Можно пойти другим, но тоже простым путём, и сплести такой коврик своими руками.

Джинсовое одеяло или покрывало

фото: @emiliatihanova; kleine-stiche.blogspot

Для такого проекта понадобится ни одна пара джинсов, много свободного времени и знание основ пэчворка. Но трудности не пугают творческих людей, а напротив служат дополнительным стимулом.

Брошь-цветок и серьги

фото: @lapatunec; @eberezina091

Остатки от больших творческихектов по переделке старых джинс используйте для создания милейших аксессуаров — цветов, брошей, бабочек-галстуков, серёжек, браслетов.

Чтобы сделать похожий цветок, воспользуйтесь пошаговой инструкцией из нашего мастер-класса.

Чехол для мобильного в стиле пэчворк

фото: @fedanna_khv Красиво, просто, удобно и незатратно.

Органайзер на стену

фото: @handmade_polytsia

Это очень удобное приспособление, которое можно использовать, где угодно и для чего угодно — для швейных принадлежностей, для канцелярских принадлежностей, для детских принадлежностей на кроватку.

Оригинальные джинсовые тапочки

фото: @111271olga

Тапочки своими руками? Почему бы и нет! Можно даже замахнуться на эспадрильи.

Как сшить эспадрильи своими руками: мастер-класс

Подставки для канцелярских принадлежностей

фото: @tatiyanamay

Плотные джинсы лучше всего подходят для изделий, которые должны держать форму. Достаточно будет дополнительно укрепить их специальным плотным флизелином.

Мини-сумочка или косметичка с фермуаром

фото: @svstolyarova

фото: @ridicullina. d Таких аксессуаров мало не бывает. Мини-сумочку с фермуаром можно использовать как косметичку или как клатч.

Шьём кошелёк с фермуаром вместе с BurdaStyle.ru Чехол для солнцезащитных очков

фото: @natti_fidunina

Сшить такой чехол совсем не сложно. Достаточно выкроить детали подходящего размера из джинсы, подкладочной ткани и уплотнителя (можно использовать любой). Сложить все детали друг с другом, сшить, вывернуть на лицевую сторону. Зашить открытое отверстие вручную. Получившуюся деталь отстрочить. Сложить деталь таким образом, чтобы получился кармашек, стачать по коротким сторонам. Пришить петельку и пуговичку.

Рюкзак из джинсов

фото: @nadezhda.rachkovskaia

Сложность такого швейного проекта зависит исключительно от вашего мастерства. Можно сшить простой рюкзак в форме мешка или выбрать более сложную модель с кармашками и разными отделениями.

Чтобы справится с многослойными швами и плотной джинсовой тканью, вам понадобится пластина для прохождения трудных мест. Как ей пользоваться, читайте на BurdStyle.ru.

Материал подготовила Юлия Деканова Фото: Юлия Деканова