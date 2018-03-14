Джиджи Хадид и Зейн Малик: самые яркие выходы звездной пары

MET Gala

Честно говоря, Джиджи и Зейн не часто радовали своих фванатов совместными появлениями на публике. Но их луки на Met Gala сразили всех наповал. Темой бала американского Института костюма в 2016 году была «Мода в век технологий» и, надо сказать, что модель и певец на ура угадали с выбором нарядов! «Механические» руки Зейна и серебристые детали на платье Джиджи смотрелись крайне эффектно вместе.

Матрица

Total black, черный плащ и узкие очки теперь не ассоциируются у нас с Киану Ривзом, а вот с Джиджи и Зейном — да! Но будьте осторожны, если собиратесь повторить этот лук, так как есть огромный шанс быть похожими на гробовщиков или готов.

Vogue Fashion Fund

На мероприятии Vogue Fashion Fund в Париже ребята, конечно, не то, чтобы сильно гармонировали, но все равно смотрелись очень круто вместе. Зейн тогда решил отдать предпочтение спортивному стилю, а Джиджи выбрала длинное платье-рубашку и высокие ботфорты. Зато как они смотрели друг на друга!

Givenchy

В 2016 на показе Givenchy Хадид и Малик (еще только в начале их отношений) уже были замечены в немного схожих луках. Хоть модель сделала выбор в пользу белого и нежно-розового, а Зейн был верен черному цвету, аппликации на одежде у обоих очень даже сочетались друг с другом.

Street Style

Круче блогеров стритстайлом заправляют только сестры Хадид и их бойфренды. Джиджи и Зейна часто ловили фотографы, когда те покидали свои апартаменты в Нью-Йорке. Результатом отличной работы папарацци стала целая куча крутых фотографий звезд в очень симпатичных нарядах. Смотреть. Вспоминать. Плакать…