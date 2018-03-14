«Сдаёт позиции»: стиль Виктории Бекхэм признали однотипным и скучным

Виктория Бекхэм прошлась в бежевом платье-рубашке по улицам Парижа, чем неизменно привлекла к себе внимание со стороны почитателей ее дизайнерских нарядов. Однако, к разочарованию публики сети, французский выход модельера был признан совершенно не впечатляющим.

Супруга футболиста Дэвида Бекхэма Виктория на этот раз она покоряет улицы Парижа, куда отправилась по делам. Папарацци сфотографировали ее в новом образе, и снимки мгновенно разлетелись по сети. И хотя к элегантному образу звездного дизайнера не придрался бы и самый строгий модный критик, с точки зрения простых обывателей, стиль Виктории Бекхэм потерял свое очарование.

Так, Виктория предстала в простом и минималистичном образе, надев длинную платье-рубашку песочного цвета из своей коллекции. Облик дополнили темные сапоги на высоком каблуке и сумка цвета хаки, а также неизменные солнцезащитные очки в крупной оправе. Однако цветовое однообразие показалось поклонникам недостаточно интересным, не спас положение и оригинальный крой наряда, который также был раскритикован обывателями сети.

Поклонники высказали сожаление по поводу любви Виктории к монохрому, справедливо полагая, что в образе Бекхэм остро чувствуется недостача нескольких ярких акцентов. Хейтеры же отметили, что крой платья с претензией на оригинальность более подходит для подиума, где дизайнеры временами представляют совершенно невероятные творения. А вот для прогулок по улицам города можно найти и что-нибудь проще и понятнее. «Виктория, безусловно, законодательница мод, но трудно не признать, что в последние годы она уже сдает позиции» «Объективно. Если представить что в этом вышла не Вика, а кто-нибудь неизвестный. Это некрасиво, неаккуратно и непродумано. Бежево-черный — это не подбор цветов» «Я, конечно, не ультрамодница, но ее стиль отталкивает, я его не понимаю, визуально не нравится. Однотипно и скучно» «Намешала классическую платье-рубашку с модными рукавами» «Виктория всегда показывает суперстиль, который не каждому дано понять» «Пытаясь продвигать свой бренд, она стала ужасно одеваться. Раньше все вещи от кутюр были, и была шикарная»

Также некоторые отметили угрюмый вид дизайнера и признались, что и не припомнят, когда Виктория Бекхэм улыбнулась бы папарацци. Впрочем, и в юности будущая звезда была неизменно серьезна, что подтверждают архивные снимки.