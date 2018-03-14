Коллекцию гербов известных футбольных клубов собирает вологодский резчик по дереву

Олег Титов уже создал девять резных гербов известных клубов, а также их лучших игроков. Первую работу он выполнил после посещения впечатляющего домашнего стадиона «Барселоны». О создании необычной коллекции вологодский мастер рассказал журналистам газеты «Вологда.РФ». Свежий выпуск сегодня вышел в свет.

История футбольной «резной» коллекции началась в 2013 году, когда Олег Титов вместе с женой с экскурсией посетил домашний стадион футбольного клуба «Барселона» — «Камп Ноу».

«Это самый большой по вместимости стадион во всей Европе. А ещё «Камп Ноу» — второй спортивный объект в списке стадионов мира, предназначенных исключительно для футбола, — рассказывает мастер резьбы по дереву Олег Титов. — Экскурсия была настолько впечатляющей, что я влюбился одновременно и в стадион, и в команду «Барселона», и в сам город».

Дома вологжанин попросил жену вышить герб знаменитого испанского футбольного клуба. А потом Олег решил сам изготовить его из дерева. Так и появилась его первая работа на футбольную тематику. Сейчас в коллекции вологодского мастера резные гербы «Барселоны», «Арсенала», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Интера», «Милана», «Аякса», «Спортинга», «Спартака», а также портреты футболистов, включая любимого игрока — Лионеля Месси, лучшего бомбардира в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Сейчас его работы оформлены в рамки и украшают стены дома.

Журналисты газеты «Вологда.РФ» выяснили, что Олег Титов увлекся резьбой по дереву еще в детстве.

«Я учился в школе № 7 и у нас был замечательный учитель труда, он же руководитель кружка технического творчества — Александр Михайлович Юлинов. Он умел нас, мальчишек, увлечь, заинтересовать. Помню, как мы делали с ним модели кораблей-сторожевиков, электровоза ВЛ-80. Это было очень здорово!», — вспоминает мастер резьбы по дереву Олег Титов.

Несколько раз Олег возвращался к своему хобби, пять лет назад жена дала новый толчок его творчеству: попросила выполнить из дерева простые фигурки. Сейчас его работы, особенно портреты знаменитостей, требуют тонкого кропотливого труда. К примеру, портрет Одри Хепберн состоит из 60 деталей: 54 — из фанеры и 6, особенно маленьких, — из зубочисток. Их пришлось собирать, как собирают пазл, в течение 4 часов!

«Это так захватывает, что оторваться очень трудно! — признается Олег. — Бывает, вот уже затекли шея, плечи, понимаешь, что надо бы встать и размяться, но появляется какой-то азарт, хочется обязательно довести все до завершения!»

Работы мастера регулярно участвуют в различных выставках, включая известную ежегодную «Современное народное искусство Вологды», проходящую в Доме Корбакова.

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