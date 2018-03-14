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Дельфина Делеттре сняла сестру в кампании новой коллекции
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Дельфина Делеттре сняла сестру в кампании новой коллекции 

The Blueprint 14 марта 2018
Фото: The Blueprint
Ювелир Дельфина Делеттре — дочка Сильвии Вентурини Фенди и правнучка основателей дома Fendi — выпустила новую коллекцию своего именного бренда Delfina Delettrez. Главной героиней кампании стала сестра Дельфины Леонетта Лучиано Фенди, а срежиссировал его фотограф Дэниел Саннуолд. В коллекцию ZIP Code вошли серьги и кольца, основной идеей стали мыльные пузыри — пересечение кругов и маленькие жемчужины отсылают именно к этой детской забаве. «Коллекция началась с очень личного момента в моей жизни и является оммажем детской игривости», — рассказывает Дельфина.
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