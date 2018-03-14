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Adidas проведут консультации по подбору спортивных бра
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Adidas проведут консультации по подбору спортивных бра 

The Blueprint 14 марта 2018
Фото: The Blueprint
Adidas выпустили новую коллекцию спортивной одежды. В нее вошли бра с тремя уровнями поддержки — лёгким, средним и сильным — и леггинсы из мягких, плотных или компрессионных материалов. Бренд рекомендует выбирать бра в зависимости от интенсивности тренировок и особенностей фигуры. Чтобы помочь сориентироваться в новой коллекции, Adidas предлагюет клиенткам услугу индивидуального подбора спортивного бра. Услуга уже доступна в магазинах adidas в торговых центрах Афимолл, «Европейский», Авиапарк и Метрополис, а также в корнере бренда в универмаге «Цветной».
Недавно Adidas запустили кампанию о креативности в спорте.
Цена:
от 2 390 до 10 990 рублей
ГДЕ КУПИТЬ:
в магазинах Adidas и на сайте бренда
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