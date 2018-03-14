Adidas проведут консультации по подбору спортивных бра

Adidas выпустили новую коллекцию спортивной одежды. В нее вошли бра с тремя уровнями поддержки — лёгким, средним и сильным — и леггинсы из мягких, плотных или компрессионных материалов. Бренд рекомендует выбирать бра в зависимости от интенсивности тренировок и особенностей фигуры. Чтобы помочь сориентироваться в новой коллекции, Adidas предлагюет клиенткам услугу индивидуального подбора спортивного бра. Услуга уже доступна в магазинах adidas в торговых центрах Афимолл, «Европейский», Авиапарк и Метрополис, а также в корнере бренда в универмаге «Цветной».

Недавно Adidas запустили кампанию о креативности в спорте.

Цена:

от 2 390 до 10 990 рублей

ГДЕ КУПИТЬ:

в магазинах Adidas и на сайте бренда