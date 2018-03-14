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35 теплых (и непромокаемых!) пальто на весну
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35 теплых (и непромокаемых!) пальто на весну 

Собака 14 марта 2018
Фото: Собака
Резкая смена погоды (еще недавно мы подбирали одежду для зверских морозов) заставляет постоянно перестраивать гардероб. Мы нашли три десятка пальто, плащей и дождевиков на все случаи жизни, в которых не только тепло и сухо, но еще и красиво.
В универмаги, бутики и интернет-магазины поступили долгожданные хиты с Недель моды: пальто-халат от Dries Van Noten, куртка строителя от Balenciaga, «пластиковый» плащ от Calvin Klein и ядерно-розовый удлиненный пиджак как у Донателлы Версаче. Даже Burberry переделали свой фирменный тренч в соответствии с трендами и уличной модой — теперь модель из фильма «Завтрак у Тиффани» и «Касабланка» украшена граффити и «татуировками».
Русские марки не отстают: бренд из Петербурга SHU выпустил непромокаемые и демократичные парки, E404 — контрастные спортивные дождевики, Jana Segetti — архитектурные пальто бирюзового цвета (и предлагает носить их прямо на голое тело), а участники нашего конкурса «Новые имена в моде-2018» Freedom Select — мягкую и теплую верхнюю одежду, которую легко комбинировать с брюками, платьем и плиссированной легкой юбкой.
Пальто на холодное переменчивое время года — серьезная инвестиция в гардероб. Поэтому лучше купить сразу несколько недорогих моделей и менять их в зависимости от погодных катаклизмов. Недорогие плащи, парки и макинтоши мы нашли у брендов Tom Tailor, Befree и UNIQLO — последний комбинирует базовый дизайн с «умными» технологиями и выпускает вещи Blocktech с защитой от ветра, водонепроницаемостью и дышащей тканью. На покупке верхней одежды также позволяют сэкономить сезонные распродажи (да, они продолжаются!): Farfetch опустил цены до минимума и предложил носить винтажную одежду — пальто Yves Saint Laurent, Comme des Garcons, Jean Paul Gaultier и Pierre Cardin из архивных лимитированных коллекций.
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